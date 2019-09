Sigleflu (09/2019)

I juli ble Sigleflu overlevert fra Jemar Norpower AS til Geir Inge Siglen, Fitjar. Båten er verftets byggenummer 1639.

Geir Inge Siglen sin nye 6,99-metring Sigleflu er en dekket arbeidsbåt tilpasset for leppe- og teinefiske. Båten har stor dekksplass, og god plass til teiner.

TREDJE AV DENNE TYPEN

Lasterommet er 1,9 m3 og oppbygget tilpasset kundens ønske. Sirkulasjonspumper gir optimale forhold for leppefisken. Nybygget er utstyrt med toalett og to køyer nede. Det er god oversikt i styrehuset og skyvedør på styrbord side. Baugen er hevet for å gi ekstra takhøyde nede, opplyser salgssjef Nina Ersnes Hansen i Jemar Norpower.

– I løpet av de siste to-tre årene, er dette båt nummer tre vi har levert fra vår arbeidsbåtserie, som blir brukt til leppe-/teinefiske, legger hun til. Under båten er det stålkjøl som gjør at den tåler tøff behandling når den ligger oppe i fjæresteinene under leppefiskeriet.

MASKINERI

Universal Diesel AS har levert motor og girsystem. Dette består av en Perkins hovedmotor av type M300C, som yter 300 hk ved 2400 o/min, og gir av type ZF 85 IV. Båten skal ha en toppfart på 24 knop. Propellanlegg er levert av KGK AS. Sidepropellen foran av type SE60 er elektrisk, og levert av Sleipner Motor AS.

DIVERSE

Innvendige lys er levert av Hella Nor Marine AS. En elektronisk utstyrspakke er levert fra Raymarine AS, og elektronikk er fra Retronic AS. Fender er levert fra Industriplast AS, skyvedør på styrbord side er levert av Ertec, mens Strigin Säkerhetsglas AB har levert vinduer.