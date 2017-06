Silver Muse (06/2017)

2. april ble Silver Muse overlevert fra Fincantieri, Italia, til Silversea Cruises, Monaco. Cruiseskipet er verftets byggenummer 6226.

Silver Muse er Silversea Cruises sitt nye flaggskip, og blir omtalt som et “Ultra Luxury” cruisefartøy. Luksusskipet skal i sin første sesong innom 130 ulike destinasjoner i 34 land, og seiler blant annet i europeiske, canadiske og søramerikanske farvann.

Passasjerkapasiteten er på 596 personer, fordelt på åtte dekk og 286 suiter av ulike størrelser. I tillegg er det innredning for en besetning på totalt 408 personer.

PÅ ØVERSTE HYLLE Silversea Cruises ble etablert i 1994, og har siden starten gjort seg gjeldende i øverste sjikt av cruisemarkedet. I 2014 fikk de tildelt prisen “Best Small Luxury Cruise Line”, av det britiske mediehuset The Daily Telegraph. Året etter fulgte amerikanske U.S. News & World Report opp med å gi rederiet pris for “Best Cruise Line for Romance”. Frem til nå har for øvrig 70 prosent av alle reisende med Silversea Cruises vært amerikanere, og et av deres største kontorer finner man i Florida. Silver Muse er det niende cruiseskipet i rederiets flåte, hvor fire av dem er i superluksusklassen.

BUTLER OG BALKONG Det er fire forskjellige suiter om bord: Classic, Superior, Silver Suites, Royal Suites og Grand Suites. Størrelsene varier fra den minste på 35 kvadratmeter, opp til den største på 174 kvadratmeter. Alle har balkong, sofagruppe, walk-in garderobe og minimum én flatskjerm-TV. Man har også mulighet til å leie egen butler til suiten sin. Ellers er andre luksusgoder avhengig av suitetype og prisklasse.

SPISESTEDER Skipet kan by på åtte restauranter, med forskjellige tema. De respektive restaurantene har navn som La Grande Dame restaurant by Relais & Châteaux, Atlantide bar and grill, La Terrazza og Kabuki. Hot Rocks er skipets eksklusive utendørsrestaurant, og Regina Margherita finner man ved svømmebassengområdet.

HAR DET MESTE Både resepsjon og portnerdesk er bemannet 24 timer i døgnet. Om bord er det selvsagt flere lounger og kafeer, casino, nattklubb, pianobar, bassengbar, teater-/konsert- og kinosal, spa med skreddersydde program, utendørs- og innendørs bassengområde, eget aktivitetsområde for barn og unge på et av dekkene, joggebane rundt hele øverste dekk, egen røykeavdeling med navn “Connoisseur´s Corner” (hvor man også kan kjøpe seg eksklusive sigarer), flere “lommer” utendørs dedikert for avslapning og soling, samt et opphevet jacuzzi på øverste dekk, der en kan skue ut over skipsdekk og hav, bare for å nevne noe av det cruiserederiet fremhever.