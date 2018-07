Siv (07/2018)

Siv ble 5. mai overlevert fra Folla Maritime AS til Midt-Norsk Havbruk AS, Rørvik. Designet er av type FollaSpeed 36, utviklet av Innovation AS. Fartøyet er verftets byggenummer 69.

FollaSpeed 36 er et nytt konsept fra Folla Maritime og Innovation, hvor fart og sjøegenskaper er satt i fokus.

Det hurtiggående fartøyet Siv, som gjør om lag 40 knop, er innredet med åtte spesialstoler med demping utviklet av verftet og Innovation, og er beregnet for persontrafikk under tøffe forhold og høy fart.

FØRSTE KUNDE

– Vi er stolte av at Midt-Norsk Havbruk (MNH) har valgt oss som leverandør i denne runden. Det er spesielt moro at MNH blir første kunde på vårt nye konsept FollaSpeed 36. Vi er trygge på at dette konseptet vil dekke behovene MNH har på en god måte. Under byggeprosessen har vi hatt god dialog med kunden, og vi mener dette har vært viktig for et godt sluttresultat, sier Runar Brennvolleng, daglig leder i Folla Maritime Service, i et presseskriv.

RETT I OPPDRAG

Hos MNH er de imponerte over både design og sjøegenskaper på fartøyet.

– Vi er sikre på at dette blir et godt tilskudd til vår flåte, spesielt med tanke på frakt av personell mellom våre lokaliteter. Fartøyet går rett i oppdrag, og vi tror våre ansatte får et utmerket arbeidsverktøy med FollaSpeed 36, sier Harald Holm, lokalitetsleder i Midt-Norsk Havbruk, i samme presseskriv.

MASKINERI

J. Weiberg Gulliksen AS har levert de to hovedmotorene av type Volvo Penta D4-DPH. Hydraulisk thruster er levert av Sleipner Motor AS.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen er foretatt av Elektroservice AS. Navigasjonsutstyret om bord er levert av Navu Rørvik AS.