Siw (03/2017)

I februar ble Siw overlevert fra Båt og Motorservice AS til Mirsel AS, Sørvågen. Fiskebåten er verftets byggenummer 46, og Viknaslipen AS sitt byggenummer 29. Marin Design AS har levert tegningene på fartøyet.

Siw er rigget for snurrevad. Viknaslipen er kontraktør, men Båt og Motorservice har bygd, utstyrt og levert båten til sluttkunden. Lignende samarbeid er ikke uvanlig, men dette er første gang disse to verftene har jobbet så tett sammen på et prosjekt.

– Det er et samarbeid som har fungert veldig bra, sier Tor Erik Lysø ved Båt og Motorservice til Maritimt Magasin.

MASKINERI Hovedmotoren, av type Deutz 2015, yter 612 hk og er levert av Frydenbø Industri AS. Hjelpemotorene, en Deutz 60 kVA og en Perkins 60 kVA, er også levert av Frydenbø. Finnøy Gear & Propeller AS har levert vribart propellanlegg, og gir av type G 27. Styremaskin er levert av Sleipner Motor AS. En propell på 80 hk fremme og en på 120 hk bak, er levert av PMH AS.

DEKK Truck Tek AS har levert kranene på dekk, en Amco Veba 6 t/m samt en Bomar i fremrigg. Capstan, ankervinsj og andre vinsjer er levert av Hovde Maritime AS. Rmmc AS har levert sikkerhetsutrustningen om bord.

INNREDNING Faste møbler er levert av Ytre Namdal Snekkeri, mens Skutas Møbler Melbu har levert puter og annet tilbehør. Arbeid med VVS-anlegg er utført av Weddes Rørservice. Det er varme i gulv samt panelovner.

ELEKTRONIKK Elektrisk installasjon er utført av Viteq Rørvik AS, og Hibotec AS har levert navigasjon og annet elektronisk utstyr.

DIVERSE Komplett pumpepakke er levert av Pumpefirma Mapex AS. Pakken består blant annet av pumpe til ferskvann, sirkulasjonspumper i lasterom, samt lense- og spylepumpe. Alle pumpene, utenom pumpen for ferskvann, er produserte i Norge. Fryse- og kjølemaskineriet om bord er levert av Optimar Ice.