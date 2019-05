Sjøvik (05/2019)

Sjøvik ble i januar overlevert fra danske Thyborøn Skibs og Motor AS til Martin Andås, Flekkerøy. Tråleren er verftets byggenummer 335, og designet er fra Vestværftet i Hvide Sande AS.

Med Sjøvik driver reder Martin Andås hovedsakelig med rekefiske, men nybygget er også rigget med fiskelinje.

DÅP

Sjøvik ble døpt 12. januar ved brygga til Skagerak Trål og Notbøteri på Flekkerøy. Fartøyets gudmor er Iben Andås, datter til reder Martin Andås.

MASKINERI

Pon Power har levert en motor av type Caterpillar 3508 på 746 kW og to Caterpillar 7,1 hjelpemotorer på 150 kW. Girsystem og propell-

anlegg er levert av Nogva Heimdal Propulsion AS. Thrusteren er levert av Hundested AS og er en SFT4, som yter 160 hk. AS Scan har levert styremaskinanlegg.

DEKK

Vinsjer og hydraulisk utstyr gener-

elt, er levert av verftet. Fangsthånd-tering er levert og installert av Intech International. Dette omfatter, bifangst separator, kontinuerlig rekekjøler (1600 kg/t), rekesorteringsnalegg med to ulike størrelser, rensebånd og diverse transportbånd. Anlegg for ismaskin er levert og installert av Køleteknikk og Lemvig Maskin.

INNREDNING

Komplett innredning i styrehus, messe og oppholdsrom er levert av Tømrer Pedersen Thyborøn.

ELEKTRONIKK

Elinstallasjonen er utført av Vest-EL, mens navigasjons-/kommunikasjons- og fiskeletingsutstyr er levert av Sea Mech Skagen og installert av TSR Electronic.