Skandi Búzios (04/2017)

17. januar ble Skandi Búzios ferdigstilt, etter å ha fått montert topside-utstyret sitt hos Huisman i Nederland. PLSV (Pipe lay support vessel)-fartøyet er bygget av Vard Søviknes AS for TechDOF Brasil AS, Bergen. Skandi Búzios er verftets byggenummer 824, og designet er av type VARD 3 05.

Dof Subsea og Technip har gjennom det 50/50-deleide assosierte selskapet TechDof Brasil AS tatt endelig levering av rørleggingsfartøyet Skandi Búzios. Dette er søsterskipet til Skandi Açu (MM 05/2016). Begge skipene er med andre ord designet og bygget av Vard, og de skal brukes under installasjon av kontrollkabler, fleksible strømningsrør og stigerør i brasiliansk farvann.

Skandi Búzios er blant annet utstyrt med et 650-tonns rørleggingssystem (vertical lay system), to kurver for lagring av fleksible rørledninger under dekk (total kapasitet 4000 tonn) og to 50-tonns kraner. Skipet kan utføre operasjoner helt ned på 3000 meters dyp.

KLASSE Skandi Búzios er klasset i DNV GL med følgende notasjoner 1A1 SPS BIS BWM(T) Clean(Design) COMF(C-3, V-3) Crane DK(+) DYNPOS(AUTR) E0 HELDK(S, H) NAUT(AW) Recyclable SF. Skipet seiler under norsk flagg, og hjemmehavn er Bergen.

MASKINERI Hovedmotorene er seks stykk type B32:40L8 på 3840 kW hver, levert av Rolls-Royce. Tre tunnelthrustere fremme av type 3000TT som yter 2400 kW hver, er levert av Rolls-Royce Marine Propulsion Ulsteinvik, og tre azimuththrustere bak av type Contaz 35 som yter 3700 kW hver, er levert av Rolls-Royce OY AB. Fartøyet har også en azimuththruster av type UL 255, på 2000 kW. En nødgenerator på 500 kW kommer fra Scania CV AB. Hovedgeneratorer, frekvensomformere og elektrisk motor for alle thrustere, er levert av Siemens.

DEKK Topside-utstyret montert av Huisman Equipment er som følger: 650 tonns TLS, 2x380 tonns A&R-vinsjer, 1500 mt basket med lastearmer, 2500 mt basket med lastearmer, integrert moonpool-luke, 2x30 tonns lastestrammer, 50 tonns subseakran og en 50 tonns dekkskran, samt en 10 tonns og en 6 tonns SWL-kran, alle fra SMST, levert av Huisman. Dekksvinsjer, henholdsvis fire fortøyningsvinsjer og totalt 10 tuggervinsjer, er også montert på dekk. Seaonics AS har levert proviantkraner og diverse vinsjer. Helikopterdekk er levert av Maritime Products AS. To ROV-er på 150 hk hver er levert av Forum Energy Technologies, og to Odim LARS-system er levert av Rolls-Royce.

INNREDNING Innredningsarbeid er gjort av Vard Accommodation AS. Bysseutstyr, inkludert møbler i byssen, er levert av Mare Safety AS. Thyssenkrupp Elevator AS har levert serice- og personheis om bord. Flere forskjellige rørsystemer, er montert av WIS Installasjon AS.

Skandi Búzios, som er innredet for totalt 120 personer, har trimrom, dagligstue, hospital og ellers alt annet man forventer av et toppmoderne skip i denne klassen.

ELEKTRONIKK Elektrisk installasjon er foretatt av Vard Electro AS. Hovedtavle og PMS er levert av Siemens, mens DP-system er levert av Kongsberg Maritime AS. Navigasjons- og kommunikasjonspakke er levert av Furuno Norge AS. Pakken inneholder blant annet to kartradarer av type FAR-3210 BB, ekkolodd av type FE-800, dopplerlog av type DS-60, værfaks av type FAX-30, AIS av type FA-150, GPS-system og navtex.