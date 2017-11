Skandi Vinland (11/2017)

I juni ble Skandi Vinland overlevert fra Vard Langsten til Canadian Subsea Shipping Company som er et datterselskap av DOF Subsea AS, Bergen. Fartøyet er verftets byggenummer 834, og design er av type 3 08 fra Vard Design AS.

Skandi Vinland er spesialdesignet og utstyrt for undervannsoperasjoner, med høy fokus på gode sjøegenskaper, stabilitet og lavt drivstofforbruk. Fartøyet fungerer først og fremst som et Light Intervention Vessel (LIV), som støtter undervannsintervensjon og installasjonsaktiviteter. Nybygget kan også brukes som et safety standby/resupply-fartøy. Med miljøvennlig fokus og lavt drivstofforbruk, oppfyller skipet det som tilsvarer DNV GLs Clean Design-krav.

TIÅRSKONTRAKT Skandi Vinland er inne i en langtidsavtale på et IMR-prosjekt med Husky Energy, på østkysten av Canada.

– Skandi Vinland ble levert i juni, og skipet gikk på kontrakt i begynnelsen av juli. Kontrakten har en varighet på ti år og er for Husky Energy i Canada, sier CFO i DOF Subsea, Hilde Drønen, til Maritimt Magasin.

KLASSE Skandi Vinland er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: +1A1, Fire fighter(I), SPS, BIS, BWM(T), Clean(Design), COMF(C-3, V-3), DK(+), DYNPOS(AUTR), E0, Ice(1C), NAUT(OSV(A)), OILREC, Recyclable, SF. Fartøyet seiler under kanadisk flagg, og hjemmehavn er St. John’s.

MASKINERI Hovedmotorene består av to motorer på 2560 kW og to på 1920 kW, og er levert av Rolls-Royce Bergen Engines AS. Hovedpropellanlegget består av to azimuththrustere på 3000 kW hver, levert av Rolls-Royce Propulsion AS. To sidethrustere på 880 kW og en inntrekkbar thruster på 880 kW, er også levert av Rolls-Royce Propulsion AS. Vard Electro AS har levert elektriske motorer til propeller og thrustere.

DEKK Dekkskranene om bord er levert av MacGregor Norway AS. Tauevinsj, fortøyningsvinsj og tuggervinsj er levert av Palfinger Marine Norway AS. National Oilwell Varco AS har levert en 100 tonns knekkarmkran. MOB er levert av Maritime Partner AS, mens davit er levert av MacGregor. Utvendig belysning besørges blant annet av LED flomlys fra Luminell AS og søkelys fra R. Stahl Tranberg AS.

INNREDNING Innredningsarbeidet er utført av Vard Accommmodation AS, som også har levert og installert ventilasjons-/klimaanlegg. Bysseutstyr er levert av Beha-Hedo AS og Vard Accommodation AS. Vanntette dører er levert av IMS AS, mens dører og luker er levert av Libra Plast AS. Heis er levert av ThyssenKrupp Elevator AS.

ELEKTRONIKK Vard Electro AS har levert og installert navigasjons- og kommunikasjonsutstyr og annet elektronisk utstyr, i tillegg til å ha foretatt fullstendig elektrisk installasjon. Vards egne SeaQ-systemer, blant annet for IAS, PMS, GreenPilot, brokontroll og kommunikasjon, er selvsagt på plass. DP-systemet er fra Rolls-Royce.