Skarsfjord (03/2017)

30. desember 2016 ble Skarsfjord overlevert fra Slipen Mekaniske AS til Meløyfjord Fiskeriselskap AS, Halsa. Fartøyet er verftets byggenummer 66.

Skarsfjord er rigget for snurrevad og not, og forberedt for å kunne føre levendefisk. Fartøyet er produsert i aluminium basert på tegninger fra Marine Design AS. Det er plass til en besetning på seks mann, fordelt på tre tomannslugarer.

KAN KOMME FLERE NYBYGG Da Skarsfjord ble levert, var det verftets første nybygg på 13 år.

– Vi skulle egentlig ikke bygge noe mer nytt. Den siste tråleren vi leverte, en fabrikktråler for New Zealand i 2003, var blant verdens meste avanserte på den tiden. Så bestemte vi oss for å satse utelukkende på reparasjonsarbeider, og det har vi klart oss bra på. Men så fikk vi en forespørsel, og tenkte at vi hadde kapasitet. Dessuten ønsket vi å ivareta nybyggerkompetansen i bedriften, når flere av de erfarne skipsbyggerne nærmer seg pensjonsalder, forteller Arnt S. Jakobsen, adm. dir. i Slipen Mekaniske AS.

Skarsfjord har vært et interessant prosjekt for verftet, og de er svært godt fornøyd med det gode samarbeidet med rederiet i byggetiden. Båten er skreddersydd for kunden.

Verftet jobber nå med flere interessante prosjekter i samme segment, og kanskje kommer det flere nybygg i fremtiden?

MASKINERI Hovedmotor av type Deutz 1015 MC på 383 kW, og hjelpemotorer av type Deutz 1013MC og SBA Marine, er levert av Frydenbø Industri AS. Gir og propellanlegg er levert av Finnøy Gear & Propeller AS. PMH AS har levert hydrauliske sidepropeller, foran på 50 hk og bak på 80 hk.

DEKK Kraner på dekk er levert av Meydam AS. Dekksmaskineri, bestående av to kombivinsjer, nothaler, ringnål, leggerull, capstan og ankervinsj samt hydraulikkanlegg, er levert av Lorentzen Hydraulikk AS

DIVERSE Innredningsarbeid er utført og levert av Maritime Montering AS. Elektrisk installasjon er gjort av Sinus AS, og elektronikkpakke er levert av Arne Bjørnvold AS.