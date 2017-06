Slåtterøy (06/2017)

Arbeidsbåten Slåtterøy ble 4. mai overlevert fra Maritime Partner AS til Kystverket Rederi, Ålesund. Fartøyet er verftets byggenummer 2046, og design er av Maritime Partner type Alusafe 1500 MPV.

Slåtterøy går i tjeneste for Kystverket i region Vest. Den er stasjonert på Håkonshella i Bergen, der den først og fremst skal brukes til drift og vedlikehold av navigasjonsinstallasjoner.

Dette er en av to båter verftet har levert til Kystverket i år. Den første tilsynsbåten, Lyngøy, ble tatt i bruk i februar.

Slåtterøy er noe annerledes enn Lyngøy, og baserer seg på en annen designtype fra verftet. Det er blant annet et større arbeidsdekk og lem i baugen, i tillegg til at det nye fartøyet er litt lengre enn den tidligere leverte Lyngøy. Slåtterøy opererer i Bergensområdet, og brukes i noe smulere farvann enn den andre båten. Ved potensielle ulykker skal begge båtene være forberedt til å kunne bistå med oljevern langs kysten.

VELPRØVD DESIGN Maritime Partner leverte en tilsvarende variant av Slåtterøy, med Alusafe 1500 MPV-design, til Ålesundsregionenes Havnevesen i fjor vår. Denne båten, Skansen (MM 05/16), har vært en kjempesuksess og har blitt brukt i flere sammenhenger, heter det i en pressemelding fra verftet. Blant annet har den gjennomført en overfart til England i forbindelse med en messe, hvor den ble demonstrert for internasjonale kunder.

MASKINERI To hovedmotorer av type Cummins QSC 8,3, som yter 500 hk hver, er levert av Cummins Norway AS. Progress Ingeniørfirma AS har levert to vannjeter av type Hamilton 364. Baugthruster av type SH 240 samt hydraulisk anlegg er levert av Sleipner Motor AS. Generator av type Panda 10000IPMS, er levert av Staubo Elektro-Maskin AS.

DEKK På dekk finner man en kran av type Fassi F50AFM, levert av Nord Kran AS, og ankervinsj av type Lewmar H3, levert av Norway Marine Supply AS. Flak AS har levert brannpumpe av type BRZ CLTCH 270, mens HL Skjong AS har levert hydraulisk høytrykksspyler av type Interpump T2830. Redningsflåter av type Viking 6 DK er levert av Viking Life-Saving Equipment AS, mens Hansen Protection AS har levert redningsdrakter av type SeaEco.

INNREDNING Innredningen om bord er det Isowest AS som har sørget for. Skipperstoler er levert av NorSap AS, og er av type NorSap 800. Webasto Termo & Comfort har levert ventilasjonssystem. Dører og luker er levert av Libra Plast AS.

ELEKTRONIKK Elektroprosjektering og elektrisk installasjon om bord, er foretatt av Misund Elektro AS. Både en omfattende navigasjonspakke, med elektronisk utstyr fra Furuno, og kommunikasjonspakke med utstyr fra Sailor, er levert av Marinelektronikk AS.