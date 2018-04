Snarsetværing (05/2018)

Snarsetværing ble overlevert 16. mars, fra Blokken Skipsverft AS til Snarsetværing AS, Straumsjøen. Fiskebåten er verftets byggenummer 12. Designet er utviklet av Gunnar Flatmo/Blokken Skipsverft.

Snarsetværing erstatter brødrene Hjalmar og Geir Olsen sin gamle båt med samme navn. Nybygget er rigget for snurrevad og notfiske, og det er anlegg på plass for at fisken skal pumpes inn i båten.

280 TONN TORSK

– Vi er godt fornøyde med jobben som har blitt gjort på verftet, og alt ser veldig bra ut foreløpig, sa Hjalmar Olsen, den ene av båteierne, til Maritimt Magasin like etter nybygget var levert. Han så frem til å ta den nye båten ut på fiske.

– Det blir vel å begynne på Lofoten, så ser vi etter hvert. Jeg regner med at det blir på Finnmarken i mai måned. Vi har torsk, makrell, sild og sei, så det er rikelig å ta fatt på. Det er en 270-280 tonn torsk vi skal begynne på, så vi ser frem i mot å ta båten i bruk nå, fortalte Olsen.

MASKINERI

Nogva Motorfabrikk AS har levert hovedmotoren, en Scania på 625 hk, samt en Scania-generator på 248 kW og en Nogva Deere-generator på 52 kW. Girsystem av type G27 og propellanlegg, er levert av Finnøy Gear & Propeller AS. PMH AS har levert to thrustere, en som yter 160 hk og en på 80 hk.

DEKK

Det er montert to kraner av type HS Marine AK 10 på dekk, levert av Lofoten Hydraulikk AS. En vinsj på fem tonnmeter er levert fra samme selskap. RSW-anlegget, som også produserer avkjølt vann, er levert av Kuldeteknisk AS. Pumpefirma Mapex AS har levert pumper.

INNREDNING

Båten er innredet for opp til fem personer. Det er tre lugarer om bord samt et bad med dusj og toalett. Innredningsarbeidet er foretatt av verftet selv. Møblementet om bord er levert av verftet og Stene AS. Styrehusstoler er levert fra Marine Aluminium AS.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen er utført av Acel AS. Larsen Elcom AS har levert en stor pakke med navigasjons- og kommunikasjonsutstyr samt overvåkningssystem og underholdsningsutstyr.