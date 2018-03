Sofie (03/2018)

Sofie ble 2. februar overlevert fra Grovfjord Båtbyggeri AS til Leif Einar og Bjørn Karlsen, Svolvær. Fartøyet er verftets byggenummer 50. Designet er av type GB-129, utviklet av NSK Ship Design AS på vegne av Grovfjord Båtbyggeri.

Den 13 meter lange fiskebåten som leveres til brødrene Karlsen, er verftets første nybygg på 30 år. Båten er bygd uten knekkspant, med rull i alle kanter.

– Det er en veldig godt utstyrt båt, med blant annet vakuum- og RSW-anlegg, og det meste av leteutstyr. Den er bygd sterkere og langt over kravene til Nordisk Båtstandard, forteller daglig leder i Grovfjord Båtbyggeri, Vidar Sjøvoll, til Maritimt Magasin.

NYBYGGCOMEBACK

Siden forrige nybygg ble levert på slutten av 1980-tallet, har hovedfokuset til Grovfjord Båtbyggeri vært ombygginger, oppgraderinger og reparasjoner.

– Flere av våre faste kunder har spurt oss om vi ikke skulle gjøre et nybygg igjen, og vi har tenkt på det selv også. Bjørn og Leif Einar (Karlsen) har vært kunde hos oss, og de skulle ha seg sitt første nybygg. Vi begynte på forarbeidet i april 2016, og gikk til NSK Ship Design og fikk utviklet designet. Kontrakten på båten undertegnet vi i november 2016, sier Sjøvoll.

SELVGJORT ER VELGJORT

Innredningen er komplett utført av verftet selv. Etter årelang erfaring med oppgraderinger av fiskefartøy, har de godt kjennskap til den nødvendige kvaliteten.

– Det er ekte vare i innredningen, for eksempel med heltre eik i dører og ellers. Innredningsarbeidet er gjort fra skrætsj, ingenting er kjøpt ferdig. Så det er skikkelig skreddersydd, kan man si, legger Sjøvoll til. Ellers har man også tatt hensyn til miljøaspektet. Det er brukt vannbåren varme, for å slippe å bruke aggregat til oppvarming innvendig.

DÅP

Sofie ble døpt 2. februar i Grovfjord. Gudmor til fartøyet er Unni Karlsen, som er moren til båteierne Leif Einar og Bjørn. Rundt 50 gjester var til stede under dåpen, som også bydde på underholdning, musikalsk innslag ved Lars Bremnes, kaffe og kaker.

MASKINERI

Hovedmotor, gir og propellanlegg er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Motoren, som er av type Scania DI13, yter maksimalt 500 hk. Sleipner Motor AS har levert sidepropellene.

DEKK

Damgaard Fishing har levert kranene på dekk. Dekksutstyr, som kombivinsjer, capstan, ankervinsj og trippelblokk, er levert av Lorentzen Hydraulikk AS.

DIVERSE

Den elektriske installasjonen om bord, er foretatt av Acel AS, mens elektronikken er levert av Hibotech AS. Grovfjord Båtbyggeri har stått for det skreddersydde innredningsarbeidet.