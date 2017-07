Sólberg (07/2017)

Sólberg ble 5. mai overlevert fra Tersan Shipyard i Tyrkia, til Rammi HF, Island. Fartøyet er verftets byggenummer 1065. Design er av type ST-116 XL fra Skipsteknisk AS.

Det islandske selskapet Rammi valgte norsk design, nærmere bestemt Skipsteknisk AS i Ålesund, da deres nye frysetråler skulle bygges. Flere andre norske aktører har vært involvert med ulike leveranser. Tersan Shipyard har for øvrig to andre fartøy med design fra Skipsteknisk under bygging, og begge skal leveres i løpet av året.

FLAGGSKIP Sólberg erstatter to av rederiets eldre fartøy, Mánaberg fra 1972 og Sigurbjörg fra 1987. Sistnevnte båt ble i sin tid bygd på sagaøya, skriver publikasjonen World Fishing på sine nettsider. Sólberg blir her omtalt som det mest sofistikerte fiskefartøyet i den islandske fiskeflåten. Optimar har stått for fiskefabrikken, som blant annet består av et prosessystem fra Valka. Fabrikkdekket kan produsere fileter og H&G-produkter (fjerning av fiskens “head and guts”), og har en produksjonskapasitet på 75 tonn per dag. To horisontale frysere er på plass on bord, i tillegg til et Individual Quick Freezing (IQF)-system. Tråleren er innredet for totalt 38 personer.

DÅP Nybygget ble døpt 20. mai.

KLASSE Sólberg er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: +1A1 - Ice 1C - “Stern Trawler” - E0, TMON, CLEAN. Hull ; Ice 1B. Fartøyet seiler under islandsk flagg, og hjemmehavn er i Olafsfjördur.

MASKINERI Wärtsilä Finland har levert en hovedmotor av type W8L32E som yter 4640 kW, og et CPP-propellsystem. Girsystem av type SCV 90 er levert av Wärtsilä Norge. Hovedgeneratorsettet består av en Cummins KTA38 D (M1) på 970 kW, og en MAN D2842LE301 på 620 kW. En nødgenerator på 90 kW, av type John Deere 6068HF275, er levert av Lindenberg. Brunvoll AS har levert en baugthruster på 600 kW.

DEKK Tre kraner fra Palfinger er montert på dekk. En har løftekapasitet på 6 tonn ved 15 meter, en på 3 tonn ved 14 meter og en på 2,5 tonn ved 8 meter. Vinsjer er levert av Rapp AS. Fiskefabrikk er levert av Optimar AS. IQF-system er levert av islandske Héðinn.