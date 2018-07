Solbryn (07/2018)

Solbryn ble i april overlevert fra Grovfjord Mek. Verksted AS til Lovundlaks AS, Lovund. Katamaranen er verftets byggenummer 146.

Solbryn er en oppdrettskatamaran stasjonert på Lovund, der den fungerer som lokalitetsbåt på omkringliggende lokaliteter. Lovundlaks AS startet sin virksomhet i 1972. Selskapet har fire matfiskkonsesjoner, og omsatte for 286 millioner kroner i 2016.

HØYERE BAUG ENN VANLIG

Daglig leder i Lovundlaks, Jacob Palmer Meland, har fått et godt inntrykk av nybygget fra Grovfjord Mek. Verksted (GMV).

– Løsningene vi i fellesskap med GMV fant fram til i både dekkshus, rorhus og i båten generelt ble veldig bra. Vi satte nok noen grå hår i hodet til enkelte i Grovfjorden da vi insisterte på en høyere baug, på tvers av hva som er blitt trendy for arbeidsbåter i dag. Men vi vil ha skikkelig baug, det kommer godt med når været blir tøft, og all honnør til GMV som fant en stilfull løsning, sier han i en pressemelding.

MASKINERI

De to hovedmotorene fra Cummins yter 410 hk hver ved 2100 o/min. Et aggregat på 25 kW er levert fra Nogva Motorfabrikk AS.

DEKK

Solbryn er utstyrt med en Palfinger-kran av type PK 41002 på 38,3 tonnmeter og 18 meters rekkevidde, levert fra Bergen Hydraulic AS. PMH AS har levert tre capstaner, henholdsvis en på fem tonn og to på tre tonn. Hydraulisk høytrykksvasker er levert av Pump Supply AS.

DIVERSE

Båten er bygget med et romslig rorhus med to førerstoler, pantry og stor sofagruppe, og selvsagt med varme i gulv. Fra førerposisjonen har man blant annet tilgang på kameraovervåkning av maskinrom og Olex kartsystem. Solbryn har et stort dekkshus som inneholder verksted, romslig garderobe med eget tørkeskap, samt WC. På taket til dekkshuset har man funnet plass til en lett tilgjengelig Steady 320 småbåt fra Steadyboat, for arbeid inne i merder. I et av skrogene er det i tillegg montert hydraulisk luftkompressor fra Nessco tiltenkt verktøy og lift-up. Trapp i skuteside gir også enkel adkomst til merd. Elektrisk installasjon er foretatt av Acel AS.