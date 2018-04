Solfjell II (04/2018)

1. mars ble Solfjell II overlevert fra Hemnes Mekaniske Verksted AS, til LetSea AS, Dønna. Båten er verftets byggenummer 144.

Hos LetSea AS forskes det på laks, torsk, ørret, fiskefôr, rensefisk, og det meste annet innen oppdrett. Deres nye katamaran skal brukes i arbeid ved Forsøksstasjonen på Solfjellsjøen i Dønna kommune, sier avdelingsleder ved forsøksstasjonen, Henriette Hanssen.

– Dette er et stålanlegg med 120 enheter hvor alle har liftup. Vi bruker båten til fôrfylling i siloer, utsett og opptak av nøter og liftuper, legger Hanssen til.

MASKINERI

Frydenbø har levert fremdriftssystemet om bord. Hovedmotorene er to Iveco N67 220, som yter 200 hk hver ved 2800 o/min. Disse er varmevekslerkjølt med våteksos. Gir er av type HVP65E, med reduksjon 3,82:1. Det er utvendig trykknappsmanøver-gir med kabel, nødstopp til PTO med kabel, og instrumentbord i bro. Propellanlegget består av to type 3H70-875HS.

DEKK

På dekk står det montert en Amco Veba type V817 MF-6S CE hydraulisk foldekran, levert av Truck Tek AS. Nokkevinsj er levert av Tenfjord AS. Løvold AS har levert redningsutstyr, høytrykksspyler er levert av Hydraulikkteknikk AS og hydrauliske sentraler samt ventiler er levert fra KCL (Kolberg Paspary).

INNREDNING

Innredningen om bord Solfjell II er gjort av Hemnes Byggservice AS. Kjøkken er levert av Nygårdskjøkken AS, mens kjøkkeninnredning er levert fra Nygård Trevarefabrikk AS. Båtstoler kommer fra Flak. Leif H. Strøm har levert et elektrisk toalett.

ELEKTRONIKK

Elektrisk installasjon er fore-tatt av Miras Elektro AS. Navigasjons-utstyret er levert av Raymarine, og GMDSS-radioutstyr er levert fra Arne Bjørnvold AS.