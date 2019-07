Solværskjær (07/2019)

I mai ble Malo-sjarken Solværskjær overlevert fra Jemar Norpower AS til reder Leif Jonny Isaksen, Rypefjord. Fartøyet er verftets byggenummer 1636.

Solværskjær er en 12,99 meters Malo sjark, rigget for not og snurrevad. Det rommelige styrehuset har en sittegruppe med panoramautsikt. Bysseseksjonen er på babord side oppe, med keramisk koketopp. Kabolabrenner og Nogva-aggregat er installert som ekstra varmekilder. Nede i båten fnner man tre lugarer, stort bad med varme i gulv og elektrisk WC, vask, dusj og skap, opplyser verftet.

MASKINERI

Nogva Motorfabrikk AS har levert hovedmaskineriet. Dette består av en hovedmotor type Nogva Scania Marine D13 71M på 13 liter som yter 450 hk ved 1800 o/min, gir av type HC258, firevinget vribart propell-

anlegg og aggregat av type QLS 10M. Sidepropell type SH 550 er levert av Sleipner Motor AS.

DEKK

Kranen på dekk er av type TMP 500L, levert av Meydam. Dekksutstyr er levert av Lorentzen Hydraulikk AS. Dette består av kombinasjonsvinsjer på 2x3000 kilo, ankervinsj på 500 kilo, capstan med 600 kilos trekkraft, trippelblokk not/snurrevad av type TB1600, snurpdavit, wire- blokker og bomriggvinsjer. Smådal Mekaniske AS har levert skylle- og bløggekar samt containere.

INNREDNING

Innredning er levert av Troldmyr Møbelfabrikk AS. Innrednings-arbeidet er foretatt av Troldmyr og verftet selv. Det er stort bad, varmekabler i gulv, el-WC, vask, dusj og skap. Styrestol er levert av NorSap AS. Innvendige lys er levert av Hella Nor Marine AS, og kabolabrenner er fra Farco. Libra Plast AS har levert dører.

ELEKTRONIKK

Elektronikk er levert av Retronic AS. Pakker med elektronisk utstyr for navigasjon og fiskeleting, er levert av Navico AS, ProNav AS, Furuno Norge AS og Scanmar AS.