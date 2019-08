Spectrum of the Seas (08/2019)

11. april ble Spectrum of the Seas overlevert fra Meyer Werft Papenburg, Tyskland, til Royal Caribbean Cruises Ltd., Miami, USA. Cruiseskipet er verftets byggenummer 700.

Spectrum of the Seas er Royal Caribbean sitt første cruiseskip i den nye Quantum Ultra-klassen. Gigantskipet på nærmere 350 meter er designet og bygd spesielt for det kinesiske markedet. Quantum of the Seas var i 2015 rederiets første med fokus på det kinesiske markedet, og dette har vært en kjempesukess Et skip nummer to i samme klasse er under bygging. Det får navnet Odyssey of the Seas, og skal ha Nord-Amerika som base.

DÅP

Royal Caribbean sitt nye flaggskip på det asiatiske markedet ble døpt 3. juni i Shanghai. Skipet kom rett fra en 46-dagers jomfrutur, hvor det var innom 17 byer. Dåpsarrangmentet ble holdt i Wusongkou International Cruise Terminal. Gudforeldre for skipet er Xiaoming Huang og Angelababy, som er et svært populært kjendispar i Kina.

KLASSE

Spectrum of the Seas er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A1 Passenger ship BIS COMF(V-1) ECO F(M) Fuel(380 cSt, 1010 kg/m3, 0 °C) LCS(DC) Silent(E) VIBR. Hjemmehavn er Nassau. IMO-nummeret er 9778856.

OPPGRADERT

Selv om Spectrum of the Seas er det første Quantum Ultra-skipet, er det ikke ulikt de tre “søsterfartøyene” i Quantum-klassen; Quantum of the Seas (MM 05/15), Anthem of the Seas (MM 06/15) og Ovation of the Seas (MM 08/16). Disse er verdens tredje største cruiseskip rangert etter bruttotonnasje. Noen oppdateringer er det, blant annet større familiesuiter opp til 260 kvadratmeter og flere restaurantkonsepter. Flere underholdningsmuligheter er det også, basert på ny teknologi. Både ulike simulatorer og VR-opplevelser er tilgjengelig.

ENERGIVENNLIG

Quantum Ultra Class skal være svært miljø- og energivennlig sammenlignet med forrige generasjon cruiseskip. Avansert varmegjenvinning, optimalisert hydrodynamikk, et spesielt effektivt malingslag på det av skipet som er under vann, state-of-the-art renseanlegg for eksosgasser, hybrid scrubber samt energibesparende LED-belysning, bidrar til «miljøbesparelsen».

REKREASJON

Cruiseskipet er selvsagt utrustet med det flotteste og nyeste innen bespisning, rekreasjon og velvære. 33 ulike spiserikonsepter, spa-senter, treningssenter, solarium pool, innendørs- og utendørs svømmebasseng, boblebad, massasje, akupunktur, neglesalong, frisører og så videre. Hovedspisesalen går over tre etasjer og har plass til 1844 gjester. Man finner det meste om bord. Det er også mulig å få bleket tennene eller få påfyll av botox, om behovet skulle være der.

MASKINERI

Cruiseskipet er utstyrt med dieselmotorer fra Wärtislä. Disse består av to 16V46 og to 12V46, som yter henholdsvis 19.200 kW og 14.400 kW hver. Brunvoll har levert to thrustere av type FU115, som yter 3500 kW hver. ABB har levert azipod thrustere av type XO, og de yter 20,5 MW hver.