Spirit of Discovery (09/2019)

Spirit of Discovery ble 20. juni overlevert fra tyske Meyer Werft Papenburg til Saga Cruises V Ltd., Folkestone, Kent. Cruiseskipet er verftets byggenummer S714.

Spirit of Discovery er det første av to skip Meyer Werft bygger for det engelske cruiserederiet Saga Cruises. Nybygget har helt nytt design, nye innredningsløsninger, plass til 999 passasjerer, og er “tailor-made” for det britiske markedet. Målgruppen til Saga Cruises er personer over 50 år, noe som har vært strategien til selskapet helt siden starten.

BYGGET FOR KOMFORT

Saga Cruises er det eneste gjenværende britiskregistrerte, uavhengige cruiserederiet. Spirit of Discovery er deres første egenbestilte nybygg. Det er også det eneste skipet i år som er spesielt utviklet og bygd for det britiske markedet. Søsterskipet, Spirit of Adventure, kommer i slutten av 2020.

Rederiet omtaler Spirit of Dis-covery som et boutique cruise-skip, til tross for at det er plass til knappe 1000 passasjerer. Boutique cruise er ofte benevnelsen på mindre og svært eksklusive luksuscruiseskip, som ligger lengre ved hver havn enn de mer gigantiske cruisefartøyene.

DÅP

Det nye praktskipet ble døpt 5. juli i Dover, Kent. Gudmor er Camilla, hertuginne av Cornwall. Spirit of Discovery er det første cruiseskipet som døpes i Dover på over et tiår. Hertuginnen av Cornwall fikk selskap av over 500 inviterte gjester, i det som blir omtalt som en skipsdåp i britisk stil. Det ble lagt på gressplener rundt om på havnen, og pyntet med tradisjonell bordtildekking, blomster og trær, for å forvandle havneområdet til et “garden party”.

KLASSE

Cruiseskipet er klasset av DNV GL med følgende notasjoner: 1A1 Passenger ship BIS BWM(T) Ice(1C) LCS(DC) RP(S). Hjemmehavn er London.

MASKINERI

Hovedgeneratorene er fire 9L32/44CR fra MAN Energy Solutions SE. Disse yter 5400 kW hver. Siemens har levert alternatorer av type SISHIP eSiPOD 10M. Fra Brunvoll AS er det levert to thrustere av type FU100, som yter 2200 kW hver. Nødgeneratoren er en Mitsubishi S12R-M(P)TA.