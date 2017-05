Spring Ploeg (05/2017)

Spring Ploeg ble 12. januar overlevert fra Fukuoka Shipbuilding Co. LTD, Japan, til Inventor Chemical Tanker AS, et selskap i Bjarne Rieber-Gruppen i Bergen. Kjemikalietankeren er verftets byggenummer 1312.

Spring Ploeg er det sjette fartøyet rederiet tar levering av fra japanske Fukuoka, i et nybyggprogram bestående av i alt syv 19.900 dwt-tankere. Den syvende og siste tankeren ble levert 30. mars. I likhet med søsterskipene, Sun Ploeg, Sky Ploeg, Sea Ploeg, Star Ploeg og Snow Ploeg, inngår også Spring Ploeg i Hansa Tankers sin pool av kjemikalieskip.

MODERNE FLÅTE Hansa Tankers er en uavhengig kommersiell eier og pool-operatør av kjemikalietankere, med 30 fartøy i flåten sin. Skipene i flåten kan frakte alle typer IMO II/III flytende kjemikalier. Gjennomsnittsalderen på skipene i flåten er seks år. Blant pool-partnerne er Inventor Chemical Tankers AS, Chemikalien Seetransport, Midgard Shipping Ltd og Chemical Transportation Group.

MILJØBEVISST Ploeg-fartøyene har flere miljø-økonomiske spesifikasjoner. Alle lastetanker er laget i rustfritt stål som gir enkel rengjøring og vedlikehold, optimalisert skrogform og utforming av bulb ved hjelp av avansert CFD-analyser, non-vortex propeller, avansert rordesign, siste generasjon av bunnstoff er anvendt, frekvensstyrte vifter og kjølevannspumper i maskinrom, samt optimalisert størrelse på drivstofftanker for ECA-trading, med henblikk på dimensjonering av HFO- og MGO-tanker om bord. I tillegg er det lagt stor vekt på at boforholdene for mannskapene er godt tilrettelagt etter de siste krav i MLC 2006, hvor man har tilstrebet et «home away from home» om bord.

TANKER FRA BERGEN Spring Ploeg seiler med caymansk flagg, med en besetning på 22 mann. Tankeren har installert til sammen tjue tanker med individuelle deepwell-pumper i hver tank, fra Framo i Bergen, med totalkapasitet på 22.279 kubikkmeter, for frakt av kjemikalier.

MASKINERI Hovedmotor er en MAN B&W 6S42MC7.1, levert av Makita Corporation Co. Generatorer er levert av Yanmar Diesel Co. Ltd, mens nødgeneratorsett kommer fra Mitsui Zosen Machinery & Service Co. Nakashima Propeller har levert propeller. Baugthruster på 640 kW er levert av Kamome Propeller.