Steigen (07/2017)

I mai ble Steigen overlevert fra Havyard Ship Technology AS til Norsk Fisketransport AS, Kolvereid. Dette er verftets byggenummer 127, og design er av type Havyard 587.

Steigen er Norsk Fisketransports (NTS) tiende fartøy, for øvrig det tredje fra Havyard, og fremstår som flaggskipet i flåten. Brønnbåten gikk rett inn i femårig time charter for Cermaq Norway AS ved levering. Selskapets ni andre brønnbåter er i skrivende stund beskjeftiget på faste kontrakter.

FLERE MULIGHETER Fartøyet har en lastekapasitet på 3200 kubikkmeter, tilsvarende 640 tonn levende fisk. Ferskvannskapasiteten er også stor, rundt 1000 kubikk, noe som gjør det mulig for havbruksselskapet å avluse ved behov.

– Cermaq skal bruke Steigen til å frakte slaktefisk og smolt. I tillegg vil Steigen bidra til å øke kapasiteten vår når det gjelder avlusing. Blant annet vil den nye brønnbåten kunne bidra til at vi kan ta i bruk avlusing ved hjelp av ferskvann, opplyser kommunikasjonsrådgiver Astrid Aam i Cermaq AS.

Skroget er bygd hos Cemre Shipyard i Tyrkia, mens Havyard sitt verft i Leirvik har utrustet og ferdigstilt skipet.

DÅP Inviterte gjester, mange av Steigens 2500 innbyggerne, gladguttene i D.D.E., storslått natur, festmiddag i Steigen verftshus og et strålende vær, skapte en fantastisk ramme da Norsk Fisketransport AS døpte brønnbåten Steigen i Leirvikbogen 10. juni, kommer det frem av en pressemelding. Gudmor er Randi Flatfjord Grøntvedt.

– Dette er det tredje fartøyet av denne typen, med runde tanker. Sammen med Havyard og kundene har vi videreutviklet og forbedret konseptet, og det er vår oppfatning at Steigen i dag er den beste brønnbåten som finnes, sa Roger Granheim, styreleder i NTS, under dåpsseremonien.

KLASSE Steigen er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: +1A1– E0. Fartøyet seiler under norsk flagg, og hjemmehavn er Rørvik.

MASKINERI Dieselmotoren yter 2999 kW og er av type Mak (Caterpillar) 9M25C, levert av Pon Power AS. Generatorer, elektriske motorer og tavler er levert av Norwegian Electric Systems AS (NES). Propellanlegg og girsystem er levert av Brunvoll Volda AS. Thrustere av type FU63LTC1750 er levert av Brunvoll AS. Rolls-Royce Marine AS har levert styremaskin av type SR622 FCP-200 og ror av type FB-H. Hjelpemotor av type Caterpillar er levert av Pon Power AS, og nød-/havnegenerator av type DI13075M er levert av Scania CV AB.

DEKK På dekk er det montert tre kraner av type TKN-100, og en av type KN-150, alle levert av Triplex AS. Adria Winch d.o.o. har levert vinsjer og capstaner. Utstyr for fiskehåndtering er levert av MMC First Process (Havyard MMC). Steinsvik AS har levert akvafilter, UV-filter og avlusningsfilter, gjennom Havyard MMC Fish Handling AS. MOB-båt av type Noreq er levert av Harding Safety AS, som også har levert davit. Livflåter og diverse redningsutstyr er levert av Viking Life-Saving Equipment AS.

INNREDNING Steigen er innredet for 13 personer, med det meste av moderne komfortmuligheter for mannskapet. Maritime Montering AS har levert innredning, inkludert dører og møbler. Klimaanlegg kommer fra Aeron AS. Team Tec AS har levert utstyr for avfallsforbrenning.

ELEKTRONIKK Havyard Power and Systems AS har sørget for elektrisk installasjon og montering av elektronisk utstyr. Dette består blant annet av GPS, GPS-kompass, ekkolodd, hastighetslogg, VDR og AIS fra Furuno, gyrokompass og autopilot fra Raytheon, lydsystem og internkommunikasjonssystem fra Zenitel Norway AS, Inmarsat-system levert av Thrane&Thrane AS, og GMDSS VHF-systemer fra Jotron AS. Glamox AS står for den generelle elektriske installasjonen.

DIVERSE PG Flow Solutions AS, Vest-Jet AS og Allweiler AS har levert forskjellige typer pumper om bord. RSW-pumper er levert av Desmi Norge AS. Maling kommer fra Westing AS og katodisk beskyttelse er levert av MPE Cathodic AS. Branndeteksjonssystem, gasslukkesystem i maskinrom og vanntåke er levert av Tyco Fire & Integrated Solutions AS