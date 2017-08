Steinar Olaisen (08/2017)

Steinar Olaisen ble 3. juli overlevert fra Aas Mek. Verksted AS til Nova Sea Service AS, som er eid av Nova Sea AS på Lovund. Brønnbåten er verftets byggenummer 198, og design er av type AAS 3602 ST, utviklet av verftet.

Gründeren bak Nova Sea, Steinar Olaisen, ble en av norges laksepionerer. Den første oppdrettslaksen som kom til Nord-Norge kom pakket i plastposer, ombord i et sjøfly som landet på Lovund i 1972.

Nybygget Steinar Olaisen har en lastekapasitet på 3600 m3, tilsvarende 540 tonn med levende laks, fordelt på to rom med skyveskott og trengesystem. Designet er skrogmessig uttestet i en modelltank, med tanke på optimalisering av skroglinjer for lavest mulig energiforbruk og størst mulig fart på last og ballast.

ÅPEN OG LUKKET TRANSPORT – Sirkulasjonen i lasterommet er optimalisert med CFD-analyse for å få best mulig vannkvalitet under transport og avlusing. Skrogkonseptet er en videreutvikling av vårt spesielle forskipsdesign som gir roligere bevegelser i dårlig vær, lavere energiforbruk og redusert stress på både fisken og mannskapet. Båten er arrangert for åpen og lukket transport, sortering, smolttransport, avlusing med filter for oppsamling av lus og UV-behandling av alt sirkulasjonsvann, står det i en pressemelding fra Aas Mek.

Båten er også utstyrt med RSW-anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system, med kapasitet på 2x2200 kW ved syv grader, som gir en senkning av temperaturen på ca. 1,2 grader pr time.

DÅP Dåpen fant sted på Lovund den 8. juli, med Tove Helene Os som gudmor.

MASKINERI I maskinrommet er det montert en hovedmotor levert av Frydenbø Industri AS, type ABC 12DZC-100-166 på 2650 kW ved 1000 o/min, som er tilkoplet et gir- og propellanlegg levert av Brunvoll Volda AS.

Båten er også utstyrt med PTO-PTI system, med akselgenerator på 1500 kW som drives av hovedmotor. Denne kan kjøres som elektrisk fremdriftsmotor som «take me home»-nødfremdrift på 900 kW.

Strømproduksjon besørges av to Wärtsilä 9L20, hver på 1580 kW ved 900 o/min, samt et havneaggregat type Scania type DI 13 75 M på 299 kW, levert av Nogva Motorfabrikk AS. Sidepropeller er levert av Brunvoll AS. Rolls-Royce Marine AS har levert styremaskin.

DEKK For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fem Palfinger-kraner på dekk, levert av Bergen Hydraulic AS. Én på 78 t/m, tre på 48 t/m og en proviantkran akter på 23 t/m. Det er i tillegg montert fem 5 tonns capstaner for assistanse ved merdene. Båten er utstyrt med to ankervinsjer og fem fortøyningsvinsjer fra Adria Winch. Det er montert fisketellere fra Aqua Scan AS og FLS, samt smolttellere fra Vaki og slaktefisktellere fra Flatsetsund Enigneering AS. Ozonanlegg er levert av Redox AS og UV-anlegg samt lusefilter er levert av Sterner AS, mens Optilicer AS har levert avlusningssystem. MOB og tilhørende davit er levert av Mare Safety AS.

INNREDNING Komplett innredning er levert av Norwegian Marine Interior AS. Ventilasjonsanlegg er levert av Wangsmo AS, og innvendige dører er levert av Baggerød AS. Vinduer er levert av Bohamet Spolka Akcyjna. Båten er arrangert med elleve enmannslugarer med toalett og dusj, TV, musikkanlegg og sofagruppe.

Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, salong med panoramautsikt, kino, trimrom, samt skyelounge med jacuzzi og sittegruppe på toppen av styrhuset med 360 graders panoramautsikt.

ELEKTRONIKK Elektrisk installasjon er foretatt av Vik Elektro AS. Leveranse av elektronisk utstyr kommer fra O. Øverland AS. – Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for europeisk fart, heter det i en pressemelding fra Aas Mek. Verksted.