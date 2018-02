Stig Harry (02/2018)

I desember 2017 ble Stig Harry overlevert fra Skogsøy Båt til Stig Harry AS, Rørvik. Fiskebåten er verftets byggenummer 102.

50-foteren Stig Harry er mer enn en vanlig fiskebåt, da den er bygd for å drive helårsdrift.

KOMBIDRIFT

– Båten er et kombinert garn- og lastefartøy. Den er sertifisert som fiskebåt, men også som lastebåt, og har et lasterom på 67 kubikk, forteller verftets daglige leder Andre Rustad til Maritimt Magasin. Stig Harry kan for eksempel gå som servicebåt og føre leppefisk, når den ikke er på fiske.

– Det er også montert en ganske så stor HS Marine-kran på 25 tonnmeter, så båten kan utføre en rekke oppgaver, legger Rustad til.

MYE JOBBING FREMOVER

Skogsøy Båt har opplevd økt arbeidsmengde, og kan se frem til et aktivt 2018.

– Vi har mye å jobbe med i år, og skal levere fem båter i løpet av 2018. De blir på 11, 13 og 15 meter og alle disse er fiskebåter, sier Rustad. Etter Stig Harry, var januarleveransen Ballstadværing neste fartøy ut fra verftet.

MASKINERI

Hovedmotoren, en Nogva Scania D16, er levert av Nogva Motor-

fabrikk AS. Girsystem og propellanlegg er levert av Finnøy Gear & Propeller AS.

DEKK

På dekk er det montert en kran av type HS Marine AK30, levert av Lofoten Hydraulikk AS. Lorentzen Hydraulikk AS har levert hydraulikkutstyr.

DIVERSE

Stig Harry er innredet for seks personer i fire lugarer. Innred-ningsarbeidet er utført av Haugland Miljøinnredning (HMI) AS fra Kristiansand, en bedrift som spesialiserer seg på båtinnredning. Verftet pleier å gjøre innredningsarbeidet selv, men grunnet stor arbeidsmengde lot de HMI ta seg av denne båten. Elektrisk installasjon og elektroarbeid er levert av AS Elektrisk, og rørarbeid er utført av Egeland Rør AS.