Stjernøy/Torungen (06/2019)

I april ble Torungen og Stjernøy overlevert fra Maritime Partner AS til Kystverket Rederi, Ålesund. Arbeidsbåtene er verftets byggenummer 2105 og 2110. Designet er av type Alusafe 1000 Work.

Kystverkets to nye båter er bygd med utgangspunkt i Kjelmøy, som er arbeidsbåten til OV Bøkfjord (MM 09/16). Kjelmøy ble også bygd av Maritime Partner.

– Båtene er gode supplement til hovedfartøyene. Med et mannskap på to til tre kan de utføre tilsynsoppdrag og vedlikehold på flytende merker, mens resten av mannskapet på hovedfartøyet konsentrerer seg om andre oppdrag, heter det på Kystverkets Facebook-side. Torungen har OV Ryvingen (MM 02/19) som sitt hovedfartøy, og Stjernøy er arbeidsbåten til OV Skomvær (MM 08/13).

DÅP

Båtene ble døpt i Ålesund 8. april. Gudmor for Torungen er Maren Bringsvor, og gudmor for Stjernøy er Grete Fjørtoft. Begge er ansatte i Kystverket.

MASKINERI

Hovedmotoren om bord de to båtene er en Cummins type QSC8.3-M. Den er koblet til en vannjet av type Hamilton HTX30 Blue Arrow.

DIVERSE

Hydraulikken er levert av HL Skjong AS og Nils-Petter Tenfjord AS. Den elektriske installasjonen er utført av Misund Elektro AS. Elektronisk utstyr for navigasjon og kommunikasjon kommer fra Furuno Norge AS, levert av Marinelektronikk AS.