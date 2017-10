Storøy (10/2017)

I slutten av august ble Storøy overlevert fra Grovfjord Mek. Verksted AS til Eidsfjord Sjøfarm AS, Sortland. Servicekatamaranen er verftets byggenummer 141.

Storøy er et synlig bevis på at samarbeidet mellom verftet og oppdrettsselskapet går godt, da dette er det femte fartøyet Grovfjord Mek. leverer til Eidsfjord Sjøfarm. Selskapet er en del av Holmøy-konsernet, og har totalt 25 fast ansatte fordelt på lokaliteter i Nordland og Troms. Administrasjonen er på Sortland, der det nye fartøyet har sin base.

SIKKER OG KOMFORTABEL – Rederiet har i valg av løsninger lagt stor vekt på sikkerhet under arbeidsoperasjoner på dekk samt komfort for mannskapet, uttaler daglig leder Bård Meek-Hansen i en pressemelding. Båten er derfor bygget med et romslig rorhus med pantry og sittegruppe. I tillegg har Storøy et stort dekkshus, som inneholder tørkerom/verksted, toalett/dusj, og en lugar. Under dekk finnes ytterligere en lugar med toalett. Det er montert trapp i skuteside, for enkel adkomst til merding.

MASKINERI Hovedmotorene yter 2x450 hk ved 1800 o/min, og er levert av O. Marhaug AS. Nogva Motorfabrikk AS har levert gir av type HC258 og aggregat på 44 kVA. Propeller er levert av Helseth AS. PMH AS har levert thrustere og EPC-manøvrering.

DEKK Storøy er utrustet med kraner på 65 og 23,5 tonnmeter, levert av Bergen Hydraulic AS. Vinsj på 32 tonn er levert av SHM Solutions AS, mens Lorentzen Hydraulikk AS har levert tre capstaner. Øvrig dekksutrustning er hekkrullenhet med hydrauliske andøvere samt haikjeft og skiveholder på skinne, alt levert av SHM Solutions AS.

INNREDNING Innredning og innredningsarbeid er levert og utført av Maritime Innredning Nord AS. Vinduer er levert av Ertec AS.

ELEKTRONIKK Acel AS har foretatt komplett elektrisk installasjon om bord. Elektronisk utstyr, inkludert navigasjon og kommunikasjon, er levert av Myre Elektronikkservice AS.