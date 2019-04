Strand Senior (04/2019)

Strand Senior ble 1. mars overlevert fra danske Karstensens Skibsværft AS til Strand Havfiske AS, Ålesund. Nybygget er designet av Karstensens, og er verftets byggenummer 445.

Rederiet Strand Havfiske AS eier og driver ringnotsnurperen/tråleren Strand Senior og frysetråleren Havstrand. Det er fartøyet Strand Senior, bygd i 1999, som blir erstattet med det nye skipet. Mannskapet blir med over fra gamlebåten.

SVÆRT FORNØYD

– Fartøyet har blitt til i et godt og nært samarbeid mellom rederi og verft. Rederiet er svært fornøyd med den nye båten og den høye kvaliteten på arbeidet fra verftet. Fartøyet er levert på tid og pris ihht kontrakt, heter det i en pressemelding fra Strand Havfiske.

TRÅL OG NOT

Strand Senior driver i dag kombinert trål- og notfiskeri, hvor trålfisket primært består av kolmule som fiskes vest av Irland. Øvrig fiskeri etter sild og makrell drives med not. Det nye fartøyet skal drives etter samme prinsipper.

Nybygget er den femte båten i rederiet som bærer navnet Strand Senior. Familierederiet eies og drives av søstrene Janne-Grethe Strand Aasnæs og Elisabeth Strand, der førstnevnte er daglig leder i selskapet.

ENERGIEFFEKTIVT

Rederiet har vært opptatt av innovative løsninger, og en har lagt spesielt fokus på å bygge et miljøvennlig skip med lavt drivstofforbruk, samt gode arbeidsforhold, høy sikkerhet og komfort for mannskapet. Det er lagt stor fokus på skrogets utforming, og optimalisering i forhold til Strand Seniors driftsprofil, dette med tanke på lavest mulig energiforbruk.

– Mye av utstyret om bord kommer fra lokale og/eller norske leverandører. Det har vært både ting vi har bestemt og ville ha med, og annet som vi har kommet frem til sammen med verftet. Så også der har samarbeidet med Karstensens vært veldig bra, sier daglig leder Janne-Grethe Strand Aasnæs til Maritimt Magasin.

ENKLERE I BRUK

Nye Strad Senior er laget for enklere bruk, sammenlignet med gamleskipet. Blant annet skal det være en smal sak å skifte mellom trål og not. Det er også mindre støy, tryggere og mer romslig om bord. Chief Geir Gjerde gleder seg stort til å begynne fisket.

– Nybåten er et helt annet konsept enn den gamle. Det er forbedringer hele veien. Den er større på alle måter, med bedre sikkerhet og arbeidsforhold. Hele lastedekket er gjort tett med vanntette skipssider. Det er lukket lastedekk, som er en stor fordel med tanke på vær og vind. Vinsjene fra Rapp er elektriske, med fordelene det fører med seg, og det er LED-belysning over hele båten, forteller Gjerde til Maritimt Magasin. Han opplyser om at det er plass til et mannskap på 13, men at det normalt vil være ni personer på jobb.

DÅP

Skipet ble døpt 8. mars ved “Strandkaia” i Ålesund, utenfor kontorene til Strand Havfiske. Gudmoren er Nikoline Aasnæs, eldste datter av daglig leder i rederiet, Janne-Grethe Strand Aasnæs. Dagen etter ble det arrangert åpen båt på samme sted,

KLASSE

Strand Senior er klasset av DNV GL med følgende notasjoner: 1A E0 Ice(C) TMON(oil lubricated). Hjemmehavn er Ålesund.

MASKINERI

Fremdriftsanlegget består av den nye 8V31-hovedmotoren fra Wärtsilä Finland Oy på 4880 kW, montert på et to-stegs giranlegg med variabelt turtall på propell. Girsystem er levert av Wärtsilä Norway AS og propellanlegget kommer fra samme leverandør. Den nye serien motorer fra Wärtsilä skal ha svært lavt forbruk, og det er også montert katalysator for å oppnå lavest mulig utslipp av NOx-gasser. Det er installert varmegjenvinningssystem fra alle motorer. Akselgenerator på 3000 kW kommer fra Marelli. For ytterligere strømforsyning er fartøyet forsynt med tre diesel-generatoranlegg fra Cummins, hver på 567 ekW. Brunvoll AS har levert thruster av type FU-63-LTC-1750, som yter 950 kW.

DEKK

Elektriske vinsjer på dekk er levert av MacGregor Rapp AS. Det er snakk om blant annet to trålvinsjer på 80 tonn hver, to snurpevinsjer på 37,3 tonn, to nottrommevinsjer på 92,6 tonn, to fortøyningsvinsjer og to ankervinsjer. MacGregor Triplex AS har levert en pakke med dekkskraner og nothåndteringsutstyr. Deriblant en NK-7500 notkran, en KN-60 fordekkskran, to KN-60 fiskepumpekraner og en elektrisk drevet nothaler. RSW-systemet består av to Johnson Controls på 1195 kW hver, fire sirkulasjonspumper med kapasitet på 490 m3 i timen og to kondensatorpumper på 300 m3 i timen. Vakuumsystem er levert av Cflow Fish Handling AS.

INNREDNING

Innredningen er levert av Maritime Montering AS, som også har levert Ekornes-møbler om bord. Verftet står for innredningen av styrehuset. NorSap AS har levert tre styrehusstoler av type 1600. Det meste av hospitalutstyret er levert av ShipMed AS.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen om bord i Strand Senior er utført av KS Elektro. Marine Control Services (MCS) AS har levert alarm- og overvåkningssystem. Navigasjons-, fiskesøking-, og kommunikasjonsutstyr er levert av Furuno Sverige og installeret av KS Elektro. TV og underholdningsutstyr er levert av Marineelektronikk AS.