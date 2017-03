Svend C (03/2017)

Svend C ble i desember 2016 overlevert fra Tersan Shipyard, Tyrkia, til Sikuaq Trawl AS, Grønland. Fartøyet er verftets byggenummer 1066. Design er av type ST 118 fra Skipsteknisk AS.

Svend C er den niende fabrikkhekktråleren, og det trettende fartøyet laget for fiske, fra Tersan Shipyard siden 2013. Nybygget har høy isklasse, noe som gjør at dette er et av forholdsvis få skip som kan drive fiske i nordre Grønland. Tråleren er innredet for 32 personer, og laget for bruk i tøffe arbeidsforhold.

KLASSE Svend C er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A1, ICE 1B STERN TRAWLER, E0, TMON, CLEAN, ICE 1A*. Skipet seiler under grønlandsk (dansk) flagg.

MASKINERI Wärtsilä har levert en dieselmotor av type 12V32 på 6960 kW, en generator på 4000 kW og propeller. Hovedgeneratorer er en Wärtsilä 9L20 på 1665 kW og en Wärtsilä 6L20 på 1110 kW, levert av Caterpillar. Brunvoll har levert en baugthruster på 600 kW.

DEKK To dekkskraner på 6 tonn ved 15 meter, og en dekkskran på 3 tonn ved 8 meter, er levert av Seaonics AS. Optimar har levert to elektriske cargoheiser.

DIVERSE Frysesystemet er levert av Johnson Control, og har kapasitet til 220 tonn per dag. Fiskefabrikk er levert av Optimar og Carsoe.