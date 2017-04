T.A Senior (04/2017)

I begynnelsen av mars ble T.A Senior overlevert fra Stadyard AS til Morten Ingebrigtsen i Akkarfjord, Finnmark. Dette er verftets byggenummer 39, og design er av type SC15 fra Seacon AS.

T.A Senior er rigget både for not og snurrevad. Nybygget avløser forgjengeren T.A Senior, som ble bygd i 2001.

FORNØYD REDER – Den gamle båten ble ikke kjøpt ny av oss, så dette blir vårt første nybygg. Og båten ser virkelig kjempebra ut, det må jeg si. Den skal rett ut i fiske etter at vi har fått den hjem, sa reder Morten Ingebrigtsen til Maritimt Magasin, da han var hos verftet i Måløy for å hente nye T.A Senior.

STØTTE FRA INNOVASJON NORGE Seacon har jobbet med utvikling av SC15-designet over flere år, og utført flere modellforsøk ved Stadt Towing Tank for å optimalisere drivstofføkonomi og fart innenfor dette lengdesegmentet. Det er videre lagt stor vekt på sikkerhet og komfort for mannskapet. Både Stadyard, reder og Seacon ønsker å framheve den positive støtten over flere år fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet, som har bidratt til realisering av dette nybygget i Norge, meldes det på Seacon sin hjemmeside. T.A Senior er nybygg nummer 15 med Seacon-design levert i Norge.

MASKINERI Hovedmotor av type Yanmar 6AYM, er levert av Verlo AS.

Gir og propellanlegg er levert av Finnøy Gear & Propeller AS, og hjelpemotorer er levert av Nogva Motorfabrikk AS.

DEKK Vinsjeutrustning og kraner er levert av Lofoten Hydraulikk AS. Vakuumtanksystem med sug fra not, er levert av Stranda Prolog AS. Sløyelinje på lukket hoveddekk, levert av Westmek AS, består av 1 stk. Baader 162, og 2 stk. KM Fish. RSW-anlegg er levert av FrioNordica AS, og de totalt tre tankene er arrangert både for vanlig sirkulasjon og for levendetransport av torsk.

DIVERSE Om bord i T.A Senior er det kameraovervåkning av dekk, maskin, fabrikk og tanker, i tillegg til FLIR termisk kamera, satelitt-TV, internettløsning for automatisk bytte mellom 4G og ICE, og DAB-radio. Innredningen er arrangert for seks personer, fordelt på to tomannslugarer og to enmannslugarer.

ELEKTRONIKK Navigasjons-, fiskeletings-, og kommunikasjonsutstyr er levert av O. M. Rønning AS. Det er snakk om en ganske så omfattende pakke for en 15-metring. Navigasjonen består av Furuno DRS6A-radar, Maxsea TimeZero kartplotter, Olex kartplotter, Furuno Navpilot 700 autopilot, Furuno SC-30 satellittkompass, Simrad RC42N Fluxgate-kompass, Furuno WS-220WX værstasjon, Em-Trak B100 AIS klasse B og Alphatron brovakt.

Utstyr for fiskeleting omfatter sonar av type Furuno FSV-84, ekkolodd av type Furuno FCV-1900G CHIRP og DFF1-UHD CHIRP, høyde- og dybdesensor av type Simrad PI50 og strømlogg av type JRC JLN-652C.