Taresund (11/2017)

I oktober ble Taresund overlevert fra Hellesøy Verft AS til FMC Biopolymer AS, Vormedal. Taretråleren er verftets byggenummer 153. Designet, med benevnelse S-1789-T, er fra Solstrand Trading AS.

Taresund er et høstefartøy for stortare, og det første nybygget til FMC Biopolymer på mange år. Den nye båten på like over 17 meter, har lastekapasitet til å frakte 237 m3 med tare. I løpet av høsten skal FMC bestemme seg for om de skal bygge flere fartøy i same serie, da selskapet har opsjon på ytterligere tre fartøy.

GLOBALT SELSKAP I følge FMC tar nybygget med seg selskapets over 40 år lange erfaring med å drive mekanisk taretråling langs Norges hardbarkede kyst. Taresund “har i tillegg dagens utforming og teknologi som skal sikre en sikker og effektiv tarehøsting med høy regularitet og med gode arbeids- og oppholds fasiliteter for våre dyktige mannskap”, skriver de på sin hjemmeside. FMC i Norge er en del av FMC Corporation, som leverer produkter til aktører innen landbruks-, industri-, miljø- og forbrukermarkedet. I 2015 hadde FMC en omsetning på ca 3,3 milliarder dollar, og globalt har selskapet 6000 ansatte.

DÅP Taresund ble døpt 12. juli. Gudmødre er søstrene Maria (13) og Silje Halvorsen (11).

MASKINERI Pon Power AS har levert en komplett fremdriftspakke, med blant andre Heimdal AS og Helseth AS som underleverandører på gir og propell, forteller Ronny Lakselv, salgssjef hos Hellesøy Verft. Hovedmotoren er en Caterpillar C32 Acert, som yter 746 kW ved 1600-1800 o/min. Hjelpemotoren er en Perkins 44TW2GM, og akselgenerator er av type Stamford HCM534C2. Thruster og styremaskin er levert av PMH AS.

DEKK Dekkskran og HPU er levert av Triplex AS. PMH AS har levert vinsj, Luminell AS har levert LED-flomlys og R. Stahl Tranberg AS har levert lanterner og kontroller.

INNREDNING Komplett innredning er levert av Maritime Montering AS. Fronta Ventilasjon AS har levert klimaanlegg og ventilasjonssystem. Bysseutstyr er levert av Beha Hedo AS. Utvendige dører er levert av Libra Plast AS, og medikament til skipshospital er levert av Apotek1 Stord.

ELEKTRONIKK Kvinnherad Elektro AS har sørget for den elektriske installasjonen om bord. Kommunikasjons- og navigasjonsutstyr er levert av Vico As.