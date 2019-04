Tennholmen (04/2019)

Tennholmen ble 5. mars overlevert fra Folla Maritime AS til Nova Sea AS, Lovund. Dette er verftets byggenummer 73. Fartøyet er av type FollaWork 35, med design fra Marin Design AS.

Tennholmen er verftets ellevte modell av typen Follawork 35. Nova Sea AS har i tillegg et fartøy av samme type under bygging hos Folla, som skal leveres i mai. Dette fartøyet har byggenummer 75.

LOKALITETSBÅT

FollaWork 35 er et godt utrustet en-skrogs oppdrettsfartøy med optimal kombinasjon av gode sjøegenskaper og god dekksplass, heter det i en pressemelding fra verftet.

Tennholmen skal betjene lokalitetene ved øya Bolga i Meløy kommune. Fartøyet har instrumentpanel og konsoller utviklet av Folla Maritime i samarbeid med Retronic.



– SER MEGET BRA UT

– Vi vil takke Nova Sea for oppdraget og et godt samarbeid i byggeprosessen. Tidligere har Nova Sea kjøpt katamaraner av FMS, og vi setter veldig pris på at vi nå ble valgt som leverandør av en-skrogs lokalitetsbåt, sier markedssjef i FMS, Greger Samuelsen. Produksjonsleder sjø i Nova Sea, Odd Stensland, repliserer:

– Vi synes sluttproduktet ser meget bra ut. Mange smarte detaljer som Folla Maritime er alene om. Tidsplanen er holdt, og FMS står virkelig på for at vi som kunde skal være fornøyde. Noe vi også er så langt.

MASKINERI

Nogva Motorfabrikk AS har levert maskineriet. Det består av en hovedmotor av type Nogva John Deere på 265 hk, girsystem, propellanlegg og en generator av type Nanni QLS. Fra Sleipner Motor AS er det levert to thrustere av type SH320.

DEKK

På dekk står det montert en Amco Veba-kran på 8 t/m, levert av Truck Tek AS. Tenfjord Industrier AS har levert en capstan på tre tonn og to på ett tonn samt høytrykksspyler av type 28/82.

DIVERSE

Det elektriske anlegget er levert av Elektroservice AS, mens Navy Rørvik AS har levert navigasjonsutstyr, VHF og AIS.