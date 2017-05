Tipp (05/2017)

Tipp ble 6. februar overlevert fra Moen Marin til AquaGen, Trondheim. Fartøyet er verftets byggenummer 160, og konstruksjonstegninger er av Marin Design. Modellnavnet er NabWork 1065.

AquaGen er verdensledende på genetisk forskning og produksjon av befruktet rogn av atlantisk laks og regnbueørret. De tre siste årene har Moen Marin levert flere nye arbeidshester til selskapets sjøbaserte virksomheter. Tipp er den andre NabWork 1065-båten Moen Marin leverer. Dette er verftets foreløpig minste modelltype, i deres portofølje av arbeids- og servicefartøyer til havbruksnæringen.

MASKINERI Hovedmotoren er en John Deere 6068, som yter 265 hk. Nogva Motorfabrikk har levert gir av type HC 168 og vribart firebladet propellanlegg. En thruster på 40 hk er levert av Sleipner Motor AS.

DEKK På dekk er Tipp utrustet med en radiostyrt Palfinger-kran med en kapasitet på inntil 7,4 tonnmeter. To capstaner, på henholdsvis tre og ett tonn, er levert av Sleipner Motor AS. Tranberg AS har levert lanterner, flomlys og søkelys.

DIVERSE I likhet med andre nybygg fra Moen Marin leveres énskrogeren med helisolert maskinrom for bedre arbeidsmiljø, helkledde innvendige rekker for enkelt renhold og desinfisering – og helsveisede spant for optimal styrke og soliditet, heter det i en pressemelding fra verftet. Fartøyets spesifikasjoner inkluderer også moderne systemer for deteksjon og alarmering ved brann og vannintrenging, brannslukkingsanlegg i maskinrom, redningsflåte for seks personer, WC og ekstra styreposisjon bak styrhus.