Topp/Tott (02/2018)

Topp og Tott ble levert henholdsvis 30. november og 14. desember 2017, fra Moen Marin AS til AquaGen AS. Topp har byggenummer 191, Tott har byggenummer 192, og begge er av NabWork 1065-design fra Marin Design AS.

Avlselskapet AquaGen, som leverer genetisk forbedret materiale til akvakulturnæringen, er en trofast kunde hos Moen Marin. I løpet av de fire siste årene har selskapet anskaffet syv nye servicebåter fra verftet, og 2017 ble avsluttet med to nye 10-metringer.

MASKINERI

Hovedmotoren er en John Deere 6068, som yter 265 hk. Nogva Motorfabrikk har levert gir av type HC 168 og vribart firebladet propellanlegg. En thruster på 40 hk er levert av Sleipner Motor AS.

DEKK

På dekk er båtene utrustet med en radiostyrt Palfinger-kran med en kapasitet på inntil 7,4 tonnmeter. To capstaner, på henholdsvis tre og ett tonn, er levert av Tenfjord Industrier AS. Stahl Tranberg AS har levert lanterner, flomlys og søkelys.

DIVERSE

I likhet med andre nybygg fra Moen Marin leveres énskrogerene med helisolert maskinrom for bedre arbeidsmiljø, helkledde innvendige rekker for enkelt renhold og desinfisering – og helsveisede spant for optimal styrke og soliditet, heter det i en pressemelding fra verftet. Fartøyenes spesifikasjoner inkluderer også moderne systemer for deteksjon og alarmering ved brann og vannintrenging, brannslukkingsanlegg i maskinrom, redningsflåte for seks personer, WC og ekstra styreposisjon bak styrhus.