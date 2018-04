Tornado (05/2018)

Folla Maritime AS inngikk 16. februar en toårig leieavtale med Herøy Servicebåt AS, for nybygget Tornado. Fartøyet er verftets byggenummer 61. Design er av Kvernevik Engineering AS.

Katamaranen ble opprinnelig ferdigstilt under navnet Aqua King, men Herøy Servicebåt endret navn og farge på fartøyet etter inngått låneavtale.

KRAFTPLUGG

Nybygget har en lastekapasitet på 100 tonn, og en slepekraft på 12 tonn. Det er innredet med fire lugarer, to med eget WC.

Tornado er bygget i stål hos Riga Shipyard i Latvia, i samarbeid med Folla Maritime Service AS i Flatanger. Verftet beskriver fartøyet som “trolig verdens største oppdrettskatamaran på 15 meter”. Tornado har to skrog med en bredde på fire meter. Fartøyet er kraftig designet med høyt fribord, hvor dybde i riss er 4,9 meter. På grunn av sin bredde og høyde er den beregnet for å forlenges, skriver Folla Maritime i en pressemelding.

OPPGAVELØSER

Utrustningen om bord gjør at kunden vil kunne løse mange oppgaver i fiskeoppdrettsnæringen fremover.

– Vi bruker den i forbindelse med for eksempel arbeid med mærer og fortøyninger. Båten skal også brukes som støttefartøy til en avlusningslekter, sier Tommy Olsen fra Herøy Servicebåt til Maritimt Magasin. Han legger til at de har innlagt en mulighet for kjøp av katamaranen, etter endt leieavtale. Selskapet har en katamaran fra før, med navn Typhoon. Også denne er designet og utviklet av Kvernevik Engineering AS.

MASKINERI

J. Weiberg Gulliksen AS har levert en Volvo D16-hovedmotor og en Volvo D7-generator. En Nanni nødstrømgenerator på 15 kVA er levert fra Nogva Motorfabrikk AS. Tre thrustere på 120 hk hver samt MPTC manøversystem, er levert av PMH AS.

DEKK

Truck Tek AS har levert to kraner. En er av type Amco Veba V933 MF-6S med vinsj på 2400 kg, og den andre er av type Amco Veba VR75 MF-8S. PMH AS har levert en vinsj på 60 t, i tillegg til haikjeft og tauepinner/rull av eget design. To capstaner på åtte tonn og en på fem tonn, og to vinsjer på tre tonn, er levert av Tenfjord AS. På dekk er det også containerlås for to 20 fots containere.

DIVERSE

Elektroservice AS har stått for den elektriske installasjonen, og navigasjonsutstyret om bord er levert av Argon AS. Kvernevik Engineering AS har levert alt av dokumentasjon, tegninger og beregninger til fartøyet, inklusive stabilitets- og tonnasjeberegninger.