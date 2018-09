Tranquility (09/2018)

Tranquility ble i mai overlevert fra danske Vestværftet AS til Tranquility Fishing Company, Lerwick, Skottland. Snurrevaden er verftets byggenummer 325.

Den moderne og avanserte fiskebåten Tranquility er av typen Flyshooter, også kalt skotsk snurrevad. Nybygget er det første i en serie av flere lignende fartøy Vestværftet skal bygge for den skotske flåten de neste to årene.

GLADE FOR NYVINNINGEN

Rederiet Tranquility Fishing Company ble startet i 2008 med syv medeiere, og holder til på et lite tettsted på Shetlandsøyene. Nettstedet fishingnews.co.uk beskriver engasjert hva den nye båten tilfører lokalsamfunnet: “Tranquility har allerede kommet godt i gang med hvitfisket, og eierne er meget imponerte av det nye fartøyet. Første tur ut var på 40 timer, og sørget for 290 esker hvitfisk. Tranquility opererer med et mannskap på syv mann, men det er verdt å huske på at mer enn 10 ganger så mange mennesker er enten direkte eller indirekte involvert i for- og etterarbeidet til selve fisket”.

MASKINERI

Hovedmaskineriet er levert av Westdiesel AS. Fartøyet har en hovedmotor av type Mitsubishi S6U, som yter 680 kW ved 1060 o/min. Reduksjonsgir er av type Hundested CPGD120 med to PTO-er for hydraulikkpumper. Ellers er det propeller og thruster av type Hundested. Her er også to Volvo Penta D7-generatorer på 149 kVA.

DEKK

Vinsjer, nettromler og kraner er levert av Thyborøn Skibs og Motor AS. Vinsjene på arbeidsdekket er hevet, for å gi mer plass. Dekksutstyr og fiskehåndtering, som transportbånd, fangststyringssystem og skyllesystem, er designet og levert av VCU i Nederland. Flyshooter-fiskeutstyret er levert av Thyborøn Trawlbinderi AS.

ELEKTRONIKK

Vest-El har utført den elektriske installasjonen, deriblant en egenutviklet touch-skjermløsning i styrehuset. Komplett elektronikkpakke er levert av skotske H. Williamsons, og installert av TSR AS.