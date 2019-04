Tristein (04/2019)

11. februar ble Tristein overlevert fra Sletta Verft AS til Salmar Farming AS, Midsund. Katamaranen er verftets byggenummer 174.

Sletta Verft har hatt høy produksjon av arbeidsbåter til havbruksnæringen de siste årene. I skrivende stund er det åtte fartøy i ordreboken, der fire av dem skal bygges i stål. Nybygget Tristein er en aluminiumsbåt, og den siste av tre arbeidskatamaraner Salmar Farming bestilte hos Sletta i fjor. Buholmen (MM 01/19) og Dvergen (MM 01/19) var de to første, og begge er noe mindre enn Tristein, med sine 14,90x7,50 meter.

MASKINERI

Hovedmotor, girsystem, propellanlegg og aggregat er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Motoren er en Scania DI 13 73M(KC) som yter 370 hk ved 2100 o/min. Gir er av type Nogva Marinegear HC-168-C, aggregatet er av type Nanni QLS på 17,1 kW, og propellanlegget er av type N415/65. Thruster av type ST-45-50 er levert fra PMH Norway AS.

DEKK

På dekk står det montert en Palfinger-kran av type PK41002(M) med teleskop 7,7/18,1 metertonn, levert fra Bergen Hydraulic AS. NP Tenfjord AS har levert capstaner, en på 5 tonn, en på 3 tonn og en på 1 tonn. Løst fortøyningsutstyr er levert av Erling Haug AS.

INNREDNING

Byggmaterialer til innredningen er levert fra Aure Trelast AS, Nilsson Trelast AS og Byggma Group AS. Skap, skuffeseksjon/kjøleskapkabinett er levert av Troldmyr Møbelfabrikk AS. Flataker Industrier AS har levert sofagruppe og NorSap AS har levert skipperstoler. Innvendige dører kommer fra Libra Plast AS og utvendige dører fra Varde AS. Ertec AS har levert vinduer, og Leif H. Strøm har levert ventilasjon.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen om bord er utført av Elmarin AS. Viking redningsflåte og løst redningsutstyr som drakter og vester, er levert fra Erling Haug AS. Tyco Fire & Integrated Systems AS har levert brannslukkingssystemet i motorrommet, med inergen-gass.