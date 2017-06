Triton (06/2017)

Triton ble overlevert 14. februar fra Promek AS til Norsk Havservice AS, Brekstad. Fartøyet er verftets byggenummer 175.

Norsk Havservice AS driver primært med diverse serviceoppdrag for TrønderEnergi. Triton bidrar i vedlikeholdsarbeidet av alle sjøkabler, og annen service for det trønderske energikonsernet.

MASKINERI Sea-Tek AS har levert komplett fremdriftsanlegg. En aggregatmotor av type Nanni er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Motoren er med varmeveksel og våteksos, og leveres med 12 volts elektrisk anlegg. Sidepropell er levert av PMH AS.

DEKK En kran av type Palfinger stasjonær 6500 (M)B på 5,8 m/t, som løfter 420 kg på 9,4 meter, er montert på dekk. Kranen drives av et hydraulikkaggregat påmontert motoren. Capstaner av type N185-500 er levert av Tenfjord Industrier AS.

DIVERSE Styrehusstoler av type NorSap 1000 er levert av NorSap AS. Av redningsutstyr er det tre livbøyer med line i hylse, redningsflåte for seks mann, redningsdrakter til tre mann, redningsvester for seks mann, førstehjelpspakke, raketter og bluss i henhold til fartsområde. Det er montert brannslukkingsanlegg i motorrom, med manuell utløsning i dekkshus. Navigasjons- og kommunikasjonsutstyret består blant annet av Raymarin MFD eS127 Hybrid Touch m/ekkolodd og svinger, VHF type Sailor RT6222, JRC NCR-333 Navtex mottaker, samt IP-kamera i motorrom og akter styrhus.