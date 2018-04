Troda (04/2018)

I mars ble Troda overlevert fra Lextor Marin AS til Nordfjord Forsøksstasjon AS, Davik. Fartøyet er verftets byggenummer 26.

Troda er bygget av aluminium, og produsert i sin helhet i Norge. Styrehuset er produsert i glassfiber, med skumisolering.

TRIMARAN

Hos Nordfjord Forsøksstasjon drives det med forskning på fiskefôr og fiskehelse.

– Dette fartøyet skal primært brukes som arbeidsbåt, eller service-/oppdrettsbåt. Med sitt trimaranskrog, har båten stor bæreevne, sier verftets daglige leder, Aasmund Torvik. Trimaranskroget gjør også at båten er stabil til frakt av levende fisk

MASKINERI

J. Weiberg Gulliksen AS har levert hovedmotorer på 180 hk, av type Volvo D4 samt ZF-gir. Propellanlegg er levert av West Mekan AS. Sleipner Motor AS har levert den hydrauliske baugpropellen. Elektronisk manøversystem er levert av KGK AS.

DEKK

Kranen på dekk er av type Amco Veba 812, og er levert av Truck Tek AS. Tenfjord Industrier AS har levert en capstan med 1,5 tonns trekkraft, Hella AS står for lanterner og belysning, og Sleipner Motor AS har levert hydraulikkpakke. Viking har levert redningsflåte med plass til fire personer samt redningsdrakter.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen om bord, er foretatt av Brattvåg Elektro AS. Navigasjonsutstyr er levert fra Garmin, mens VHF og GPS er fra Furuno Norge.