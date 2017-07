Trollet (07/2017)

I mai ble Trollet overlevert fra Mundal Båt AS til Lerøy Vest AS, Bergen. Fartøyet er verftets byggenummer 76. Trollet er av type Havtruck 40, med tegninger og beregninger utført av Maritim Engineering AS.

Trollet er det andre nybygget Mundal Båt leverer til Lerøy Vest på under et år. Radfjord (MM 01/2017) ble overlevert i desember 2016. Trollet skal i hovedsak håndtere dødfisk, og båten er utstyrt med blant annet kvernepumper i syrefast stål.

MASKINERI Hovedmotoren er levert av Nogva Motorfabrikk AS, og er en Scania 12,7 L som yter 500 hk. En sidepropell på 42 hk er levert av KGK Norge AS. Sleipner Motor AS har levert styremaskin.

DEKK En TMP-kran på dekk er levert av Maydam. Pumpefirma Mapex AS har levert to syrefaste pumper med hydraulisk drift for kverning og sirkulasjon av dødfisk. Plastinvent AS har produsert røropplegg i ensilasjetank og syretank på 1100 liter, samt levert plater og rør til fendring og utført sveising. PMH AS har levert to hydraulikkpumper på 140 ccm hver.

INNREDNING Plater til innredningen er levert av Norebo AS.Skipperstol er levert av NorSap AS, Ertec AS har levert vinduer og Libra Plast har levert dør.

ELEKTRONIKK Flatøy Electronics AS har levert navigasjonssystem og elektronisk utstyr ellers, i tillegg til å stå for den elektriske installasjonen om bord.