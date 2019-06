Trondskjær (06/2019)

Trondskjær ble 10. mai overlevert fra Stadyard AS til Oddvar Nes AS, Botnhamn. Hybridfiskebåten er verftets byggenummer 40. Design er av type SK 3355 fra Skipskompetanse AS.

Snurper/snurrevadfartøyet Trondskjær er søsterskipet til Støttfjord (MM 03/19), som Stadyard leverte til Brødrene Bakken AS i februar. De to rederiene har mottatt over 11 millioner i støtte fra Enova, for sin satsing på å ta kystnotgruppa flere steg inn i det grønne skiftet.

DÅP

Nye Trondskjær ble døpt ved Lundkaia på Finnsnes 15. mai. Lise Nes, datter av skipper og medeier i rederiet, Oddvar Nes, er gudmor til skipet.

AVANSERT HYBRID

Framdriftsanlegget består av en relativt stor CP-propell fra Brunvoll Volda som drives av en Yanmar hovedmotor via et Brunvoll Volda reduksjonsgir med en spesielt konfigurert PTO/PTI- aksel. Elmarin har levert en variabel-turtall akselgeneratorløsning av type VAR-G. VAR-G-systemet gir enkelt fortalt forbedret virkningsgrad for fremdriftssystemet, og lavere spesifikt forbruk for hovedmotoren.

– Batteriet tar effekttoppene, og går parallelt med dieselmotoren. Batterisystemet med denne VAR-G-løsningen gjør at båten kan driftes mer drivstofføkonomisk. Man slipper lavlastkjøring og kan stenge ned dieselmotoren når man ikke har behov for effekten. Så det blir en mer effektiv drift, sier Lars Eide fra Elmarin AS. VAR-G frekvensomformeren leveres her med en integrert frekvensomformer for hekkthrusteren, og med et integrert batteri-system for «peak shaving». Under normal transitt opereres hovedmotor på et turtall som gir best mulig propellvirkningsgrad samtidig som VAR-G systemet leverer nødvendig effekt til skipets øvrige last.

GRØNT SIKTEMÅL

En rekke underleverandører har bidratt til at dette er et av kystnot-

flåtens mest energieffektive fartøy. (MacGregor) Rapp Marine har levert elektriske vinsjer og elektrisk fiskepumpe. MacGregor Triplex har levert elektrisk nothaler. Ulvesund Elektro har levert elektrisk anlegg med utstrakt bruk av LED-belysning. Verlo har levert varmegjenvinningssystem hvor overskuddsvarme fra motorer blir brukt til bl.a. vannbåren varme. Kuldeteknisk har levert RSW-anlegg med CO2 som kuldemedium.

– For rederiene Brødrene Bakken og Oddvar Nes har dette med det grønne skiftet vært et siktemål gjennom hele prosessen frem til kontrahering. Samarbeidet mellom rederiene har muliggjort dette, da vi hver for oss ikke er spesielt store rederi, men med forente krefter har greid å gjennomføre et forprosjekt der mange steiner er snudd for å finne de beste løsningene, uttaler Kjell Bjørnar Bakken på vegne av rederiene.

MASKINERI

Verlo AS har levert hovedmotoren. Det er en Yanmar 6EY22AW, som yter 1370 kW ved 900 o/min. Hjelpemotorene er en Scania DI13 075M på 426 kW og en John Deere 6090AFM75 på 195 kW, begge levert fra Nogva Motorfabrikk AS. Brunvoll Volda AS har levert girsystem av type ACG25/PF500-1C og propellanlegg av type CP56 ø2800 mm. Fra Elmarin AS er det levert et Corvus batterisystem på 254 kWh, akselgenerator av type Var-G og hovedtavle. Det er installert to thrustere av type FU45LTF1225 fra Brunvoll Volda, en på 370 kW i baug og en på 420 kW akter.

DEKK

MacGregor Triplex AS har levert en stor pakke kraner og annet ustyr: en nothaler av type 740/425, en not-

kran av type NK-3000, en mellomrull av type TRH-123, to ringnåler av type RN-60, en flålegger av type FLH-300, en dekkskran av type KN-25 og en fiskepumpekran av type KN-10. Macgregor Rapp har levert elektrisk dekksmaskineri. Dette består av to kombivinsjer av type TWS-2551CSE, en ørekalvinsj av type GW-480EB, en brystvinsj av type GW-480EB, en fortøyningsvinsj av type GW-480EB, en capstan av type CF680E, slangetrommel av type HHRXS, to ankervinsjer av type AWW-1800E, en slangetrommel til fiskepumpe og en 16” fiskepumpe av type CP-2005E. RSW-anlegget er av type Seacool SC450 CO2 fra Kuldeteknisk. Vakuumanlegget er levert fra Cflow Fish Handling og fabrikken er levert og installert av Latech.

INNREDNING

Lido Norway AS har levert komplett innredning om bord. Det inkluderer bysseinnredning fra Beha-Hedo AS, styrehusstoler fra NorSap AS, isolering, møbler og vaskeriutstyr. Ventilasjonsanlegget er levert av Isovent AS.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen er foretatt av Ulvesund Elektro. Ocean Electronics AS har levert diverse elektronikk, underholdningsutstyr og bropulter. Pakken med elektronisk utstyr består blant annet av sonar av type Furuno FSV-25, ekkolodd av type Furuno FCV-1900G og kartplotter av type TimZero.