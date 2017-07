Trust (07/2017)

9. juni ble Trust overlevert fra Brødrene Hukkelberg AS til SubseaPartner AS, Haugesund. Båten er verftets byggenummer 175, og den er av type HB 1211 LDC (Light Diving Craft) fra Hukkelberg Boats.

Trust er en avansert Light Diving Craft, spesialutrustet for offshore Nitrox-dykking. Fartøyet er rigget for overflateforsynt dykking med to dykkere og en standby-dykker. LDC-en har ettpunktsløft og skal fraktes om bord på moderskip i egen davit, for å kunne transporteres og sjøsettes ved alle former for olje og gass-, samt energi-/vindmølleinstallasjoner.

VIDEREUTVIKLING Brødrene Hukkelberg og Safe Air Diving har videreutviklet konseptet fra tidligere leverte prosjekter til offshoredykking, og sammen med SubseaPartner er det utviklet et veldig spennende konsept. Det er to stoler til dykkeroperatører i overbygget, hvor hele dykker-

operasjonen blir overvåket og koordinert. Safe Air har spisskompetanse i tekniske dykkesystem for Nitrox, anriket med 40 prosent oksygen, hvor renhet og teknikk er viktig i dykkerpanel og utstyr.

SIKKER OG MODERNE “Brødrene Hukkelberg bygget videre på erfaringer opparbeidet gjennom design og produksjon av omlag 200 spesialfartøy, som tidligere er levert til offshorenæringen. Gjennom samarbeidet med Safe Air Diving, som har 16 års erfaring i Nitrox-dykking og bygging av dykkesystem, har Brødrene Hukkelberg utviklet den mest moderne og sikreste Light Diving Craften bygget i Norge per dags dato”, heter det i en melding fra verftet.

MASKINERI Motorer om bord er levert av Yanmar Norge AS, mens vannjetter av type Hamilton er levert av Progress Ingeniørfirma AS.

ELEKTRONIKK Misund Elektro AS har sørget for den elektriske installasjonen. Det elektroniske utstyret er levert av Oddstøl Elektronikk AS.

DIVERSE Det dykkertekniske utstyret er levert av Safe Air Diving AS. Vinduer kommer fra Houdini, dører og luker fra Libra Plast AS og maling fra Jotun.