Ulvsund (04/2017)

2. mars fikk Blom Fiskeoppdrett AS, Rong, overlevert Ulvsund fra Moen Marin AS. Katamaranen er verftets byggenummer 158. Konstruksjons- og systemtegninger er gjort av Marin Design AS.

Ulvsund er Blom Fiskeoppdrett sitt første kjøp fra Moen Marin, og forventningene er høye.

– Det har vært utelukkende positive skussmål fra andre oppdrettere, sier Øyvind Blom, daglig leder hos Blom Fiskeoppdrett. Selskapet har siden 1971 vært en av pionerne innen oppdrett av laks og ørret i Norge. Nå forventes det nye fartøyet fra Moen Marin å fungere som en anvendelig arbeidsbåt på oppdrettes lokaliteter rundt Øygarden, like utenfor Bergen.

MASKINERI Nogva Motorfabrikk AS har levert maskineriet. Dette består av to Nogva Scania-motorer på 380 hk hver, gir av type HC168, to firebladede, vribare propellanlegg, og en generator av type Nanni QLS22T på 15 kW. En baugpropell er også på plass, levert av Sleipner Motor AS.

DEKK På dekk er det montert en kran av type Palfinger 32080(M)D. En varpevinsj med 10 tonns kapasitet, er levert av Tenfjord Industrier AS. Capstaner på fem og tre tonn, er levert av Adria Winch.

DIVERSE Navigasjonsutstyr kommer fra Furuno. Ulvsund er også utrustet med et trefaseaggregat, systemer for deteksjon og alarmering ved brann og vanninntrenging, Inergen brannslukking i maskinrom og to redningsflåter.