Valderøy (03/2017)

11. januar ble Valderøy overlevert fra Brødrene Aa AS til Boreal Sjø AS, Hammerfest. Passasjerkatamaranen er verftets byggenummer 286.

Fra og med 1. januar 2017 tok Boreal Sjø AS, tidligere Boreal Transport Nord, over driften for de fire hurtigbåtrutene som Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for.

Transportrederiet har bestilt fem nye fartøy i den sammenhengen, som skal settes inn i skyssbåttrafikken i fylket. Brødrene Aa skal bygge tre av disse, og Valderøy er den første. De to andre hurtigbåtene, Jektøy og Nørvøy, blir levert i løpet av de kommende månedene.

Det skal ha blitt lagt stor vekt på passasjerkomfort under utformingen og byggingen av båtene.

MASKINERI Bostek AS har levert hovedmotorene, to av type 10V2000 M72 CR, og gir av type ZF3000. Vannjet av type MJP DRB 500 DD. Nogva Motorfabrikk har levert generator av type 4045DFM50. Eksossystem er levert av Halyard.

INNREDNING West Mekan AS har levert passasjerstolene om bord. Dørkbelegg er levert av Fjordesign AS og toalettsystem er levert av Jets Vacuum AS.

ELEKTRONIKK Elektrisk installasjon er foretatt av Eikefjord Elektro AS. Navigasjonsutstyr og annet elektronisk utstyr, er levert av Landor Larsen AS. Undertun AS har levert det installerte evakueringssystemet.