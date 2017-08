Vannes (08/2017)

I juli ble Vannes overlevert fra Fiskerstrand Verft til Boreal Sjø AS, Hammerfest. Ferjen er utviklet av Multi Maritime AS, og designet har benevnelsen MM 61 FE. Dette er byggenummer 84 fra verftet.

Vannes er en dieselelektrisk lavutslippsferje, som har muligheten til å kjøre 100 prosent på biodiesel. I tillegg er det lagt til rette for fremtidige oppdateringer, det vil si utvidelse til hybrid-, plug-in hybrid, eller helelektrisk drift med batteri.

Kontrakten mellom Boreal Sjø og Fiskerstrand Verft ble inngått i slutten av mai 2016, og null- og lavutslippsteknologi har vært viktig fra første stund.

MILJØFOKUS Ferjen er utviklet for å kunne møte nye krav til lavutslippsteknologi og nullutslippsteknologi uten problemer. Vannes kan romme 199 passasjerer, og miljøferjen har en total kapasitet på 50 personbiler og 6 fullastede vogntog. Den er bygd med universell utforming. Om bord er det passasjersalong med panoramautsikt og passasjervennlige løsninger, lekerom, egen sone for gående på bildekk, og store utvendige areal for passasjerer.

STØTTER NORSK INDUSTRI Dette er er den syvende ferjen Boreal har bestilt fra Fiskerstrand i løpet av de siste fire årene. I en pressemelding oppplyses det om at rederiet la vekt på null- og lavutslippsteknologi, da kontrakten ble inngått. Det kommer også frem at Boreal først og fremst ønsker å velge norske verft ved bygging av nye fartøy.

– At Boreal nok en gang velger Fiskerstrand Verft er en tillitserklæring for oss. Samtidig må vi berømme Boreal for at de også denne gang velger å bygge i Norge og dermed prioriterer og støtter norsk maritim industri, uttaler adm. dir. Rolf Fiskerstrand i pressemeldingen.

HEVDER SEG INNEN MILJØTEKNOLOGI – Fiskerstrand ønsker å fremheve kompetansen innen miljøteknologi som er utviklet gjennom leveranser av fire LNG-drevne ferjer, to LNG-drevne fôrbåter samt en biodiesel batterihybrid ferje som nå bygges. Denne ferjen passer godt inn i Fiskerstrand sin miljøstrategi om å utvikle og bygge fremtidens miljøskip, sier Fiskerstrand om ferjen, som er utviklet av Multi Maritime i Førde. Skroget er bygd hos Western Baltija Shipyard i Litauen, hvor verftet har fått over 30 skrog fra tidligere.

KLASSE Vannes er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: +1A1,Car Ferry B,E0,R3 (nor).

MASKINERI Nogva Motorfabrikk AS har levert et biodiesel generatorsett bestående av fire Scania DI16 090M-generatorer, som har en effekt på 510 ekW hver. ABB AS har levert den elektriske fremdriften og batteripakken, som inkluderer elektriske motorer og tavler. To azipullpropeller er levert av Rolls-Royce. Thrustere er levert av Frydenbø Schottel AS.

INNREDNING NMI AS har levert komplett innredning om bord. Møbler kommer fra Ekornes, mens dørene er levert av Libra Plast. Vanntette dører er levert av IMS AS. Jets AS har levert toalettsystemet.

ELEKTRONIKK Elektrisk installasjon er foretatt av Acel AS. Sigurd Solberg AS har levert en pakke med elektronisk utstyr, der i blant navigasjons- og kommunikasjonssystem. Livflåter/MES er levert av Liferaft Systems Australia (LSA).