Varholmen/Bjørg Viking (03/2018)

I desember 2017 overleverte Moen Marin AS to søsterfartøy av type NabCat 1350.

Varholmen ble levert 12. desember til SinkabergHansen AS, og Bjørg Viking ble levert 15. desember til Eide Fjordbruk AS. De to servicekatamaranene er verftets byggenummer 181 og 182.

Både SinkabergHansen AS i Nærøy kommune, og Eide Fjordbruk i Fusa kommune har drevet med lakseoppdrett siden 70-tallet. Selskapene har også lang erfaring med bruk av arbeidsbåter. SinkabergHansen AS alene har nærmere 30 båter i sin flåte.

MASKINERI

Bjørg Viking og Varholmen er utrustet med to hovedmotorer fra Nogva Motorfabrikk AS, som yter 380 hestekrefter hver. Gir av type HC168, firebladet vribart propellanlegg og generator av type Nanni QLS32T er også levert av Nogva Motorfabrikk. Baugpropell er levert av Sleipner Motor AS.

DEKK

På dekk er det montert en kran av type Palfinger 32080(M)D. En capstan på to tonn, en på tre tonn og en på fem tonn, er levert av Adria Winch.

DIVERSE

Tyco Integrated Fire & Security AS har levert brannslukking i maskinrom, av type Inergen. Navigasjons- og kommunikasjonsanlegg består av utstyr fra Furuno og Olex. Begge fartøyene er utrustet med et trefaset aggregat med en effekt på 23 kW, systemer for deteksjon og alarmering ved brann og vanninntrenging, og to redningsflåter.