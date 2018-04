Veidar (04/2018)

Veidar ble 8. mars overlevert fra Simek AS til Veidar AS, Godøya. Fartøyet er verftets byggenummer 134. Design er av type NVC 306 fra Rolls-Royce.

Garn- og linebåten Veidar er en tydelig fremtidsinvestering for rederiet. De har vært uten båt siden den forrige ble solgt i fjor sommer, men kan nå se frem til å begynne fisket med et toppmoderne fartøy.

SNART UT PÅ TORSKEFISKE

Dagene etter dåpen ble brukt til prøvetur med underleverandørar om bord.

– Vi skal teste ut at fabrikken, line, garn og fryseri fungerer. Så blir det eventuelt å justere der det trengs. Vi håper å være operative med det samme etter prøveturen er over. Det blir spennende å begynne fisket med denne båten, det gleder vi oss til, sa reder Sindre Dyb til Maritimt Magasin i mars. Han satt for øvrig og skulle til å signere mannskapskontrakter for det nye fartøyet, da Maritimt Magasin snakket med ham.

DÅP

Veidar ble døpt 10. mars ved Geilavika havn på Godøya.

– Det var gråvær dagen før, da båten ankom. Men så ble det veldig flott etter hvert. Og det var fantastisk å se så mange oppmøtte. Vi tok ikke telling, men det var vel et par hundre folk ved kaia, forteller Sindre Dyb. Etter dåpen var rundt 100 personer med på videre festligheter på Alnes. Gudmor til skipet, er Herborg Dyb.

KLASSE

Fartøyet er klasset av DNV GL med følgende notasjoner: +1A1, ICE C. Hjemmehavn er Ålesund.

MASKINERI

Hovedmotoren er en C25:33L6P fra Bergen Diesel AS, levert av Rolls-Royce Marine AS. Rolls-Royce er ellers tungt involvert som leverandør til fartøyet, og både gir av type 550GHC, propeller av type 72A1/4E-B/P-3000, sidethruster av type TT1300 AUX FP, inntrekkbar thruster av type UL 901 FP, styremaskin av type Tenfjord SR-662 FCP og ror er levert fra konsernet.

DEKK

På dekk er det montert en kran av type RCK80-3-9 og en av type RCK80-2-9, begge levert av Red Rock Marine AS. Vinsjer er levert av Palfinger Marine AS. Av fiske- og fangstutstyret om bord, har Mustad Autoline AS levert linehalersystem, Smådal Mekaniske AS har levert garnsystemet, Optimar AS har levert fiskeprosesseringsanlegget og fryse-/kjøleanlegg er levert av MMC AS.

En MOB av type Merlin-615 er levert av Norsafe AS, og davit er levert av Red Rock Marine AS.

INNREDNING

Skipets innredning, medregnet toalettmoduler og bysseutstyr, er komplett levert fra R&M Ship Interior AS. Ventilasjonsanlegg er levert av Aeron AS, og varmegjenvinningssystem kommer fra Ulmatec Pyro AS. Libra-Plast AS har levert ståldører. Fiskebåten er innredet for totalt 25 personer, fordelt på 16 lugarar. Ifølge verftets hjemmeside, har det i byggeprosessen blitt lagt stor vekt på at innredningen skal tilpasses slik at mannskapet skal trives om bord.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen er foretatt av Flekkefjord Elektro AS. Florvaag Elektronikk AS har levert full navigasjons-/kommunikasjonspakke. System for internkommunikasjon er levert av Zenitel AS.