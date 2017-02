Vestliner (02/2017)

16. november 2016 ble Vestliner overlevert fra Pella Shipyard (Oao Leningradskiy Sudostroitelnyy Zavod Pella), St. Petersburg i Russland, til Ervik Havfiske. Fartøyet er verftets byggenummer 401. Etter levering fra Russland, ble båten ferdigstilt hos Westmek AS, Stadlandet.

Ervik Havfiske gjorde store investeringer i løpet av 2016, blant annet med kjøp av fiskebåten Keltic og bestilling av tre helt nye fartøy. En av de tre nye fiskebåtene er Vestliner, bygd ved Pella Shipyard i Russland. Ervik-gruppen inngikk kontrakt på båten, etter at den opprinnelige kjøperen ikke hadde mulighet til å fullføre prosjektet.

Vestliner er bygd for å legge ut på fiske i seks uker i slengen. Fryseriet har tre vertikale og en horisontal del, med en samlet fryserkapasitet på 24 tonn per dag.

Tyrkiske Tersan Shipyard skal bygge de andre fartøyene. De to linebåtene er designet av Marin Teknikk, skal konstrueres for fiske i Sørishavet, og skal leveres i løpet av 2017 og 2018.

DÅP Dåpen fant sted 10. desember i Selje.

“– Den betyr nok ein del for kommunen og distriktet, seier dagleg leiar i Ervik Havfiske, Stig Ervik. Saman med han hadde det møtt opp mellom 150 og 200 personar på kaia for å få med seg dåpen av det nyaste fartøyet i flåten til selskapet frå Stad”, skrev NRK Sogn og Fjordane i forbindelse med dåpen. På nettsiden ble det også opplyst om at fartøyet rommer 30 arbeidsplasser.

KLASSE Vestliner er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A1, Fishing vessel, E0, Ice(1C). Fartøyet seiler under norsk flagg, og hjemmehavn er Måløy.

MASKINERI Hovedmotor er en Mak 6M20C på 1200 kW. Caterpillar har levert hjelpemotorer, to av type C18 på 450 kW hver, og en av type C9 på 450 kW. Akselgenerator av type SE 400S4 kommer fra AEM og yter 450 kW, mens propell fra Berg er av type BCP 760. Gir av type LAF 1963 L K41A er levert av Reintjets.

DIVERSE Lineanlegget er levert av Mustad AS, har kapasitet på 55.000 krok og har blant annet hydraulisk lagringssystem. Montering og tilpassing av fiskefabrikk er utført av Westmek AS. En redningsbåt av type Midget 500 og davit av type NDA 16, er levert av Norsafe AS.