Vestmannaey (10/2019)

8. juli ble Vestmannaey overlevert fra Vard Aukra til islandske Bergur-Huginn. Tråleren er verftets bnr. 891. Design er av type Vard 8 08 fra Vard Design.

Vestmannaey er den første av i alt syv identiske båter til islandske redere, som er bestilt fra Vard Aukra. Søsterfartøy Bergey skal også til Bergur-Huginn. Rederiene Gjøgur og Skinney-Thinganes skal også få levert to trålere, mens Utgerdarfelag Akureyringa mottar en.

KLASSE

Fartøyet er klasset av DNV GL med følgende notasjoner: 1A1, stern trawler, E0.

NORSKE LÅN

Fartøyene har et energieffektivt fremdriftssystem med lavt drivstofforbruk, store propeller og ror som sørger for smidig seilas i tøff sjø og utstyr for sikker håndtering av fisken, står det i en melding fra Eksportkreditt Norge. Selskapet står bak lånene til seks av båtene. Fartøyskonseptet er nyutviklet av Vard, sammen med rederne. Hvert fartøy, som har designtype Vard 8 08, får et stort tråldekk med elektrisk PM-drevne trålvinsjer og et twin screw mekanisk propellsystem

MASKINERI

Maritim Motor AS har levert de to Yanmar hovedmotorene av type 6EY17W, som yter 290 kW ved 1350 o/min. Finnøy Gear & Propeller har levert girsystem og propellanlegg. En hjelpemotor av type Scania DI13 (KC) HCM534CDE-22 på 374 kW, er levert av Nogva. Thrustere og el-motorer til thrusterne, er levert av Bergen Dieselcontact AS.

INNREDNING

Komplett innredning samt bysseløsning er levert av Norwegian Marine Interior AS. Utvendige dører er levert av Libra Plast AS.

DIVERSE

Vinsjene om bord i Vestmannaey er levert av Seaonics AS, mens Aukra Maritime AS har levert kranene på dekk. Frysesystem for fiskelast er levert fra Teknotherm. Vard Electro AS har sørget for elektrisk installasjon samt installasjon av elektronikk og Vards SeaQ-system. Kabel- og rørgjennomføringer er levert av Roxtec AS. Maritim Motor AS har levert Vibracon.