Victoria (11/2017)

Victoria ble 21. oktober overlevert fra Nor-Dan Marine AS til Ketil Martinsen, Myre. Fartøyet er av type Nor-Dan Speedsjark 35, og har verftets byggenummer 91.

Fartøyet er bygget etter norske regler for merkeregistrerte fiskefartøy over seks meter. Victoria blir brukt til garn/line og juksafiske, og er godkjent for Bankefiske 1. Nybygget er av verftets oppgraderte Nor-Dan Speedsjark 35, som de nylig har hatt to leveringer av. Både Victoria og Mira ble levert i oktober til sine respektive redere.

MASKINERI Hovedmotoren er en Perkins på 300 hk. ZF 280 Cruise Command-gir, elektronisk sluresystem med to styreposisjoner, er levert av KGK AS. Hydraulisk anlegg er levert av Egil Eng & Co/AC-Marine AS.

DEKK Aluminiumsrekker på dekk er levert av Suntec AS, og master er levert av Thomic Aluminium AS. Dekksutrustning samt garnbinge og rekker er levert av Smådal Mekaniske AS. Det er levegg på dekk.

INNREDNING Styrestol med fothviler og integrert styrestikke, er levert av NorSap AS. Innredningen er i teak/hvit respatex. Det er teak-dørker i førerhus og kabin, nedfelt elektrisk kokeplate og Waeco kjøleskuff om bord. Et Eberspacher varmeapperat på 4 kW er installert. Innredningen har tre faste køyer og fire skap.

ELEKTRONIKK AC-Marine AS har foretatt all elektrisk og teknisk installasjon om bord. Et autopilotsystem fra Simrad, med interface til thruster, er levert av Navico AS. Kartplotter, ekkolodd og radar kommer fra Raymarine. Det er også Olex, håndholdt VHF, antenner for VHF og AIS, landstrøm, inverter om bord, samt nødpeilesender og radartransponder fra Jotron. ProNav AS har levert musikkanlegg.