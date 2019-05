Viking Jupiter (05/2019)

Viking Jupiter ble 7. februar overlevert fra Fincantieri Ancona, Italia, til Viking Ocean Cruises, USA. Cruiseskipet er verftets byggenummer 6254.

Viking Jupiter er Fincantieris sjette cruiseskip til Viking-konsernet. Det italienske verftet startet samarbeidet med Viking tilbake i 2012, da med en ordre på to skip. Rederiet har ytterligere ti skip i ordre ved Fincantieri sine verft (inkludert opsjoner), som skal leveres mellom 2021 og 2027.

SAMLES UNDER NORSK FLAGG

Sjøfartsdirektoratet skriver på sin hjemmeside at Viking Jupiter er det sjette i en serie av nybygg fra Viking Cruises, som alle seiler under norsk flagg.

– Jeg er veldig stolt over at vi kan heise det norske flagget og registrere vårt sjette cruiseskip, Viking Jupiter, i NIS. Det sender samtidig nok et tydelig signal om at det norske skips-

registeret er et konkurransedyktig alternativ, sier Torstein Hagen, eier og styreleder i Viking Ocean Cruises, til Sjøfartsdirektoratet. Viking Star (MM 06/15) var det første av Hagens nybygg som ble flagget inn til Norge. Siden har søsterskipene Viking Sea (MM 06/16), Viking Sky (MM 04/17), Viking Sun (MM 03/18) og Viking Orion kommet til, før Viking Jupiter. Nybygget har Bergen som hjemmehavn.

KOMPAKT OG EFFEKTIVT

Viking Jupiter er klassifisert som et mindre cruiseskip (small ship), men kan likevel ta om bord 930 gjester. Skuta er i stand til å legge til direkte i de fleste havner, noe som sikrer effektive og problemfrie om bordstignings- og landgangsprosesser. Skipet har også et hydrodynamisk optimalisert og strømlinjeformet skrog, som skal sørge for maksimal drivstoffeffektivitet.

DÅP

Viking Ocean Cruises sitt nye praktskip skal døpes i Oslo 6. juni. En storslått dåpsfest er planlagt, som også skal markere avslutningen på årets Nor-Shipping. Det blir blant annet gratiskonsert foran Oslo Rådhus. Gudmor er Sissel Kyrkjebø.

MASKINERI

Hovedmotorene kommer fra MAN. Det er to type 9L32/44CR på 5040 kW hver og to type 12V32/44CR på 6720 kW hver. To elektriske motorer på 7250 kW hver, utgjør fremdriften. Nødgeneratoren er på 1230 kW. To baugthrustere på 1400 kW er på plass, samt en akterthruster med samme effekt. Sauer Compressors har levert diverse kompressorer.