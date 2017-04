Viking Sky (04/2017)

Viking Sky ble 26. januar overlevert fra Fincantieri Marghera, Italia, til Viking Ocean Cruises, USA. Cruiseskipet er byggenummer 6245 fra verftet.

Med Viking Sky har Fincantieri nå levert sitt tredje av i alt seks cruiseskip Viking Ocean Cruises har bestilt av det italienske verftet. Søsterskipene Viking Star og Viking Sea, ble overlevert i henholdsvis 2015 og 2016.

Det fjerde skipet har fått navnet Viking Sun, og planlagt levering er til høsten i år. De to siste kommer i 2018 og 2019. Fincantieri har bygd 76 cruiseskip siden 1990, og ytterligere 27 er per i dag under bygging eller i designfasen.

FORNØYDE PASSASJERER De ulike delene av interiøret og innredningen, er designet av SMC Design of London og Rottet Studios fra Los Angeles. Det skal ha blitt lagt vekt på et moderne design, med inspirasjon fra skandinaviske tradisjoner.

På nettstedet cruisecritic.com får Viking Sky gode skussmål. Tidligere passasjerer får her muligheten til å si sin ærlige mening, og man kan se at skipet scorer høyt innen kategoriene service, lugarstandard og fellesområder.

NORDISK SPA OG MYE ANNET Egne områder både for underholdning, rekreasjon og velvære. Skipet har to svømmebasseng, der hovedbassenget har fått navnet “The Infinity Pool”. Det er i utgangspunktet innendørs, men taket kan skyves til side, slik at en kan nyte solen om dagen eller stjernene om kvelden. Andre fellesområder er en vinterhage, “Explorers’ Lounge”, to restauranter, diverse salonger og oppholdsrom, pianosalong, “The Aquavit Terrace” og diverse kaféer. Skipet har også et sportsdekk, teaterscene for diverse underholdning, kino, lobbybar og flere forskjellige butikker. Det er også mulig å fordype seg i de landene skipet besøker, gjennom såkalte “Enrichment Programs”. Her får passasjerene innblikk i historie, musikk, mat, kunst og kultur, fra de aktuelle landene. Sauna og massasje er selvsagt på plass, i tillegg til Snøgrotten, et eksklusivt tilbud om bord Viking Sea og søsterfartøyene. Snøgrotten er et nikk til skipets nordiske arv, nemlig et spaområde der det daler snø ned gjennom taket.

KOMPAKT OG EFFEKTIVT Viking Sky er klassifisert som et “mindre cruiseskip”. Skuta er i stand til å legge til direkte i de fleste havner, noe som sikrer effektive og problemfrie om bordstignings- og landgangsprosesser. Skipet har også et hydrodynamisk optimalisert og strømlinjeformet skrog, som skal sørge for maksimal drivstoffeffektivitet.

MASKINERI Hovedmotorene kommer fra MAN. Det er to type 9L32/44CR på 5040 kW hver og to type 12V32/44CR på 6720 kW hver. To elektriske motorer på 7250 kW hver, utgjør fremdriften. Nødgeneratoren er på 1230 kW. To baugthrustere på 1400 kW er på plass, samt en akterthruster med samme effekt. Sauer Compressors har levert diverse kompressorer.