Viking Sun (03/2018)

Viking Sun ble 25. september 2017 overlevert fra Fincantieri Marghera, Italia, til Viking Ocean Cruises, USA. Cruiseskipet er byggenummer 6246 fra verftet.

Viking Sun er Fincantieris fjerde av i alt åtte cruiseskip Viking Ocean Cruises har bestilt fra det italienske verftet. Søsterskipene Viking Star, Viking Sea og Viking Sky ble overlevert i henholdsvis 2015, 2016 og januar 2017. De fire siste blir levert i 2018, 2019, 2021 og 2022.

Fincantieri har per desember 2017 bygd 79 cruiseskip siden 1990 (56 av dem siden 2002), og ytterligere 32 er under bygging eller i designfasen.

NIS

I likhet med sine søsterskip, gikk Viking Sun rett inn i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) etter levering fra det italienske verftet.

– Vi er stolte over at rederen igjen velger NIS. Med en flåte i vekst, vil Norge få enda større gjennomslagskraft i den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO, som utformer krav og regelverk. Gjennom disse prosjektene har vi også fått økt kompetanse innen cruiseskipsegmentet, sa Sjøfartsdirektør Olav Akselsen i en pressemelding ved levering.

GIR OPPLÆRINGSPLASSER

Akselsen uttrykte også glede over at unge nå har muligheten til å gjennomføre praksistiden på norske cruiseskip. Fra registreringen av Viking Star i mars 2015 og frem til i dag, har totalt 18 lærlinger og kadetter tjenestegjort om bord på skipene. Fire av disse har fått tilbud om fast ansettelse etter fullført trening, heter det i pressemeldingen. I oktober 2017 fikk ytterlige to kadetter muligheten til å gjennomføre sin opplæringsperiode – på det splitter nye skipet Viking Sun.

NORDISK SPA OG MYE ANNET

Det er egne områder både for underholdning, rekreasjon og velvære. Skipet har to svømmebasseng, der hovedbassenget har fått navnet “The Infinity Pool”. Det er i utgangspunktet innendørs, men taket kan skyves til side, slik at en kan nyte solen om dagen eller stjernene om kvelden. Andre fellesområder er en vinterhage, “Explorers’ Lounge”, to restauranter, diverse salonger og oppholdsrom, pianosalong, “The Aquavit Terrace” og diverse kaféer. Skipet har også et sportsdekk, teaterscene for diverse underholdning, kino, lobbybar og flere forskjellige butikker. Det er også mulig å fordype seg i de landene skipet besøker, gjennom såkalte “Enrichment Programs”. Her får passasjerene innblikk i historie, musikk, mat, kunst og kultur, fra de aktuelle landene. Sauna og massasje er selvsagt på plass, i tillegg til Snøgrotten, et eksklusivt tilbud om bord Viking Sun og søsterfartøyene. Snøgrotten er et nikk til skipets nordiske arv, nemlig et spaområde der det daler snø ned gjennom taket.

KOMPAKT OG EFFEKTIVT

Viking Sun er klassifisert som et “mindre cruiseskip”. Skuta er i stand til å legge til direkte i de fleste havner, noe som sikrer effektive og problemfrie om bordstignings- og landgangsprosesser. Skipet har også et hydrodynamisk optimalisert og strømlinjeformet skrog, som skal sørge for maksimal drivstoffeffektivitet.

MASKINERI

Hovedmotorene kommer fra MAN. Det er to type 9L32/44CR på 5040 kW hver og to type 12V32/44CR på 6720 kW hver. To elektriske motorer på 7250 kW hver, utgjør fremdriften. Nødgeneratoren er på 1230 kW. To baugthrustere på 1400 kW er på plass, samt en akterthruster med samme effekt. Sauer Compressors har levert diverse kompressorer.