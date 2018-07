Volt Processor (07/2018)

15. mai ble Volt Processor overlevert fra Damen Shipyards Gorinchem, Nederland, til Volt Service AS, Fosnavåg. Arbeidsbåten er basert på Damens Utility Vessel (UV) 4312-design, og er verftets byggenummer 573104.

Avlusningsfartøyet Volt Processor er den første båten til Volt Service. Designet er såpass fleksibelt, at fartøyet også kan tilpasses flere forskjellige oppdrag, som for eksempel ulike installasjoner og vedlikeholdsarbeid. Serviceselskapet Volt Service, et datterselskap av Remøy Management, jobber inn mot oppdrettsnæringen og driver med avlusingsoperasjoner og slaktefartøy. Remøy skal drifte den nye båten.

KLASSE

Volt Processor er klasset i Lloyd´s Register Nederland med følgende notasjoner: 100 A1 LMC, UMS, DP (AM).

MASKINERI

Fremdriften er diesel-elektrisk, og fartøyet har permanentmagnet elektriske motorer på thrusterne. Generatorsettet er levert av Volvo Penta, og det består av tre Volvo D16 på 477 ekW hver samt en Volvo D7 havnegenerator på 139 ekW. Propeller og baugthruster er det Veth Propulsion som har levert.

DEKK

Dekkskranene om bord er levert fra HS Marine i Italia. Det er en knekkbomskran med kapasitet på 4,55 tonn ved 22 meter med fem tonns vinsj, to knekkbomskraner med kapasitet på 1,85 tonn ved 20 meter og 3,5 tonns vinsj, og en sammenleggbar knekkbomskran fremme med kapasitet på 0,93 tonn ved 15,01 meter. Ellers er det brukt ankervinsj og capstaner fra rumenske DMT, MOB fra De Wolf Maritime Safety, davit fra Palfinger Nederland og livflåter fra Survitec. Optimar AS har levert og installert sitt Optilice 4-avlusningssystem.

INNREDNING

Møbler i innredningen er levert av polske Famos. Styrehusstoler er levert av NorSap/P. Hoenderop, og ventilasjonssystem er levert fra nederlandske Heinen & Hopman. Trinoxx B. V. har levert vinduer, mens vakuumtoalett er levert av Jets. Winel har levert vanntette og værsikre luker og dører.

ELEKTRONIKK

Fullstendig elektrisk installasjon er gjort av Gebhard-Electro B.V. Kongsberg Maritime har levert dynamisk posisjoneringssystem klasse 1. Navigasjons- og kommunikasjonsutstyr fra Furuno er levert av Radio Holland.